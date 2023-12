10 tipov na darčeky pre milovníkov streetwearu. Poteš frajera alebo frajerku ikonickými modelmi od Nike či The North Face

Takýto vianočný darček tvoja polovička určite ocení.

Do príchodu Vianoc zostáva už len niekoľko dní. Ak ešte nemáš darček pre svoju polovičku, určite to neodkladaj na neskôr. Aby sme ti uľahčili rozhodovanie, vybrali sme najpopulárnejšie tenisky a streetwearové oblečenie za posledný mesiac. Takto aspoň vieš, že pri výbere darčeka pravdepodobne nešliapneš vedľa.

V prípade, že náš výber nie je úplne totožný s vkusom tvojej polovičky, na Footshope nájdeš ďalšie tipy na darčeky pre každý rozpočet – výber produktov začína už od 20 €.

Nike Dunk Low Premium

120 €

Nike Dunk patrí medzi jednu z najlepších siluet, ktoré značka predstavila. Prvýkrát vyšli ešte v roku 1985 ako basketbalová obuv. Tenisky sú na trhu takmer 40 rokov a majú za sebou stovky spoluprác – medzi top releasy patria Pigeon, Tiffany, FLOM alebo Heineken. Farebná kombinácia Vintage Panda prináša obľúbenú siluetu s nádychom retroštýlu.

Nike Air Force 1

140 €

Ak by sme mali vybrať jeden pár tenisiek na svete, boli by to tieto. Po prvýkrát sa dostali na trh v roku 1982 a ich výroba odvtedy neutíchla. Tenisky sú síce dostupné v rôznych prevedeniach, no napriek tomu nič neprekoná žiarivo bielu kožu. Nike Air Force 1 sú klasický model, ktorý by nemal chýbať v žiadnom šatníku.

Adidas Samba OG

122,95 €

Tenisky, ktoré ovládli Tiktok. Tento pár tenisiek navrhli ešte v roku 1949. Svoj prvý veľký moment zažili až v 80. rokoch, keď si ich obľúbili futbalisti a ich fanúšikovia. Za posledné dva roky sú však opäť všade – nosia ich celebrity ako A$AP Rocky či Bella Hadid a #adidassamba na Tiktoku dosiahol už viac ako 990 miliónov zobrazení. Zástup úspešných spoluprác od roku 2020 posunuli tieto tenisky do väčšiny feedov na sociálnych sieťach.

Converse Run Star Hike

pôvodne 120 €, teraz v zľave za 96 € (s kódom CORE20 iba za 76,80 €)

S týmito teniskami upúta obdarovaná osoba pozornosť, pretože kombinujú ikonickú siluetu Chuck Taylor s futuristickou zubatou podrážkou. Táto vyvýšená platforma tiež pridáva centimetre na výške a opticky predlžuje nohy. Tenisky si zachovali typické prvky chuck tayloriek, vďaka čomu sa dajú zladiť k outfitu pomerne jednoducho.

Nike Air Max 1 SC

pôvodne 155 €, teraz v zľave za 124 €

Výber tenisiek ukončujeme posledným ikonickým modelom z dielne Nike. Model Air Max po prvýkrát uzrel svetlo sveta v 1987. Popularita týchto tenisiek vtedy odvrátila spoločnosť Nike od bankrotu. Ich dizajnér Tinker Hatfield sa tiež stal svetovo známym a vytvoril ešte niekoľko ikonických modelov, ako napríklad Air Jordan. V tomto prípade sme vybrali kombináciu, ktorá je na nadchádzajúcu jar ako stvorená.

The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket

pôvodne 349,95 €, teraz v zľave za 297,46 €

Toto nie je bunda, ktorú kupuješ na jednu sezónu. 1996 Retro Nuptse Jacket zahreje aj počas tuhej zimy a vydrží niekoľko rokov. Vnútri nájdeš husacie perie, ktoré pochádza z etických chovov a výrobca pozná jeho pôvod. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave textílie je bunda vodoodpudivá a zároveň bez PFC chemikálií.

The North Face Saikuru Vest

pôvodne 199,95 €, teraz v zľave za 159,96 €

Keď bude na retro nuptse jacket už príliš teplo, alternatívou môže byť vesta Saikuru. Aj táto vesta má špeciálnu povrchovú úpravu, vďaka ktorej jej vodoodpudivá. Skvele poslúži počas outdoorových aktivít – súčasťou vesty je materiál FlashDry™, ktorý do seba efektívne absorbuje vlhkosť tela a eliminuje ju. Obdarovaná osoba sa teda nemusí obávať ani potu či vlhkosti.

Carhartt WiP Milter Jacket

359 €

Opäť tu máme investíciu do šatníka. Táto novinka z dielne Carhartt je vodoodpudivá a zahreje aj na horách. Na rozdiel od modelu od The North Face jej vyplň tvorí polyester. V tejto bunde sa bude jej majiteľ cítiť ako v spacáku.

Nike ACG Therma-FIT Fleece Pullover Hoodie UNISEX

pôvodne 117,88 €, teraz v zľave za 100,20 €

Pod skratkou ACG nájdeš kúsky „all conditions gear“, čo znamená, že zvládnu akékoľvek podmienky a sú naozaj odolné. Technológia Therma-FIT sa zas postará o to, aby ti nebola zima, a využíva pritom tvoje vlastné telesné teplo. Ide o basic unisexový kúsok, ktorý sa hodí naozaj každému.

Tričko Comme de Garçons PLAY

78 – 125 €

Základom každého šatníka by malo byť kvalitné tričko v neutrálnej farbe. Tričká japonskej značky Comme des Garçons sú pohodlné, mäkké a nerozpadnú sa ti po troch praniach. Pri tomto modeli PLAY si môžeš vybrať z piatich farebných prevedení, ktoré sú vhodné aj pre mužov aj ženy. Ich cenovka závisí od konkrétneho modelu.