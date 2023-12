10 najlepších albumov roka 2023

Ktoré nahrávky naprieč žánrami boli tento rok najlepšie?

Blíži sa koniec roka, a preto sa patrí zrekapitulovať, čo všetko sa vo svete hudby urodilo. Veľké návraty predviedli The Rolling Stones, Depeche Mode, Metallica, Foo Fighters alebo Paramore. Pôsobivé nahrávky vydali tiež The Chemical Brothers, Fever Ray, Jungle, PJ Harvey, Lana Del Rey, James Blake či mnohí ďalší.

Komu sa však podarilo nahrať najkoherentnejšie albumy s najväčšími hitmi a najlepšou atmosférou? Kto si dal pri tvorbe najviac záležať a zanechal v poslucháčovi najsilnejšiu emóciu? Dozvieš sa nižšie.

10. Ed Sheeran – Autumn Variations

Britský pesničkár si tentoraz prekvapivo povedal, že kašle na predaje a čísla videní. Nahral album, ktorý je úplne iný, než by si od neho čakal. Že by konečne vyzrel? V Autumn Variations dal minimálne durové akordy bokom.

Poslucháča prenáša do sychravej krajiny, kde sú mračná, dážď, silný vietor a samé mláky, z ktorých máš potom mokro v topánkach. Nech sa to zdá akokoľvek nepríjemné, týmto očistným procesom si asi musí niekedy v živote prejsť každý z nás. Je super, že sa to stalo aj Sheeranovi, pretože ponúkol hudobne najosobnejší album doposiaľ.

9. Labrinth – Ends & Begins

Len málokto dokáže tak inteligentne a hravo spájať rap, pop, R&B, funk a elektroniku. Labrinth potvrdzuje každou nahrávkou, že patrí medzi najlepších hudobných producentov súčasnosti. A v dobe, keď by človek povedal, že to už nie je možné, si vybudoval špecifický zvuk a štýl, vďaka ktorému jeho piesne rozpoznáš už po pár sekundách.

Ends & Begins prináša emotívne melancholické spovede aj špičkové hity. Pri skladbe Kill For Your Love budeš chcieť kričať aj plakať a pri nádhernej Never Felt So Alone, kde mu hosťovala Billie Eilish, budeš chcieť objať hocijakého človeka, ktorý je práve pri tebe. Čistá krása.