Chceš zažiť pikantné Vianoce v spálni? Vyskúšaj týchto 5 tipov na vianočné darčeky

Chce┼í na Vianoce pote┼íi┼ą svoju partnerku ─Źi partnera a z├írove┼ł si naplno vychutna┼ą spolo─Źne str├íven├ę chv├şle? M├íme pre teba tip na viano─Źn├ę dar─Źeky, s ktor├Żmi bud├║ nadch├ídzaj├║ce sviatky nezabudnute─żn├ę.

O┼żivia┬áv├í┼í vz┼ąah, dodaj├║ mu nov├Ż n├íboj a vnes├║ do sp├ílne t├║ prav├║ atmosf├ęru. Sk├║ste tento rok pootvori┼ą dvere int├şmnej┼í├şm z├í┼żitkom, ktor├ę v├ím bud├║ robi┼ą rados┼ą po─Źas cel├ęho roka.┬á

1. Za─Źni z─żahka

Na za─Źiatok je d├┤le┼żit├ę navodenie atmosf├ęry. S t├Żm ti pom├┤┼żu svie─Źky, dobr├í hudba a ferom├│ny, ktor├ę sa postaraj├║ o v┼íetko ostatn├ę. Ferom├│ny s├║ aromatick├ę chemick├ę zl├║─Źeniny vylu─Źovan├ę ─żudsk├Żm telom, ktor├ę ovplyv┼łuj├║ sexu├ílnu t├║┼żbu druh├ęho ─Źloveka.┬á

Hne─Ć ako┬ám├íte so svoj├şm partnerom alebo partnerkou vytvoren├║ romantick├║ atmosf├ęru, je ─Źas vysk├║┼ía┼ą r├┤zne erotick├ę doplnky, ako je napr. ÔÇ×┼ítekl├ştkoÔÇť. Zame┼łte rutinn├║ predohru za jemn├ę ┼íteklenie, ktor├ę v├ís oboch dostane na t├║ spr├ívnu vlnu. ┼Żensk├ę aj mu┼żsk├ę telo je ve─żmi citliv├ę a vn├şmav├ę na ka┼żd├Ż dotyk, ktor├Ż n├şm prejde.

Zdroj: Saxana

Sk├║s namiesto mas├í┼że n├┤h za─Źa┼ą jemn├Żm ┼íteklen├şm, ktor├Żm prejde┼í od chodidiel a┼ż k ┼íiji a ku krku. Aj tak├Żto drobn├Ż viano─Źn├Ż dar─Źek zaru─Źene ocen├şte obaja. Viac sexi doplnkov n├íjde┼í na webe saxana.sk.┬á

2. Vn├şmaj iba telom

Sex so zaviazan├Żmi o─Źami. Ak s n├şm e┼íte nem├í┼í sk├║senos┼ą, ─Źo najsk├┤r to naprav. ─îlovek toti┼ż dok├í┼że vn├şma┼ą dotyky ove─ża intenz├şvnej┼íie, ke─Ć ho nerozpty─żuj├║ okolit├ę obrazy.┬áNie nadarmo m├í noc svoju moc a v├Ą─Ź┼íina na┼íich int├şmnych chv├ş─ż sa odohr├íva pr├íve v pr├ştm├ş. Ver ─Źi nie, aj tak├í sexi krytka na o─Źi m├┤┼że by┼ą skvel├Żm spolo─Źn├şkom po─Źas l├ískypln├Żch viano─Źn├Żch chv├ş─ż vo dvojici.

Zdroj: Saxana

3. Nedaj šancu stereotypu 

M├í┼í pocit, ┼że ste spolu u┼ż cel├║ ve─Źnos┼ą a v posteli to je automatika od za─Źiatku do konca? Sk├║ste si to trochu okoreni┼ą, napr├şklad pomocou r├┤znych sexi kost├Żmov.┬áD├ímy si m├┤┼żu vysk├║┼ía┼ą rolu policajtky, zdravotnej sestry┬áalebo sexi Santovej pomocn├ş─Źky.┬áSamozrejme, do kost├Żmov sa m├┤┼żu oblieka┼ą aj mu┼żi, nielen ┼żeny. Mo┼żnost├ş je ve─ża, sta─Ź├ş len zapoji┼ą fant├íziu a n├íjs┼ą ten spr├ívny kost├Żm.

Zdroj: Saxana

4. Zaru─Źen├Ż recept na happy end

Dar─Źek, ktor├Żm nikdy ni─Ź nepokaz├şte a urob├şte nim rados┼ą sebe aj partnerke ─Źi partnerovi. Ktor├Ż mu┼ż by odmietol poh─żad na svoju milovan├║ partnerku v sexi spodnej bielizni?┬áMu┼żi proste miluj├║ poh─żad na kr├ísne ┼żensk├ę telo a o to viac, ke─Ć je zahalen├ę do zvodnej sexi bielizne. Sexi no─Źn├í ko┼íie─żka alebo zvodn├í s├║prava┬áv├ís pote┼í├ş oboch.

Zdroj: Saxana

Netreba v┼íak zab├║da┼ą ani na spodn├║ bielize┼ł pre mu┼żov, ktor├í┬ám├┤┼że by┼ą tie┼ż poriadne hot. A ak chcete s partnerom mal├ę dobrodru┼żstvo premeni┼ą na jedine─Źn├Ż z├í┼żitok, nezabudnite ani na sexi doplnky. V┼íetko potrebn├ę n├íjde┼í TU, tak sa neboj povoli┼ą uzdu fant├ízii.

5. Viano─Źn├Ż all inclusive bal├ş─Źek

Ak sa ti spom├şnan├ę mo┼żnosti p├í─Źia alebo ┼ąa dokonca l├íka nie─Źo odv├í┼żnej┼íie, siahni po dar─Źekovej sexi s├║prave.┬áM├┤┼że┼í si ju vysklada┼ą pod─ża vlastn├Żch fant├ízi├ş a predst├ív alebo si na webe jednoducho objedn├í┼í u┼ż hotov├║.┬áV bal├ş─Źku sa m├┤┼że nach├ídza┼ą krytka na o─Źi, n├ílepky na bradavky, put├í alebo aj bi─Ź├şk. V├Żber je naozaj pestr├Ż a sex pod strom─Źekom zaru─Źen├Ż.

Zdroj: Saxana

Odv├í┼ż sa vlo┼żi┼ą do vz┼ąahu ┼ítipku pikantn├ęho dobrodru┼żstva. Kost├Żmami, zvodnou spodnou bieliz┼łou a ┼ítekliv├Żmi doplnkami od saxana.sk m├┤┼że┼í┬ásvojmu partnerovi alebo partnerke darova┼ą nie─Źo osobn├ę, v├í┼íniv├ę a nezabudnute─żn├ę. Preto┼że najlep┼í├ş viano─Źn├Ż dar─Źek je tak├Ż, ktor├Ż nekon─Ź├ş pod strom─Źekom, ale pokra─Źuje ─Ćalej.