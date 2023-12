Pomstí sa Paradeiser Buchingerovi za tvrdú prehru či opäť pohorí v boji o vysnívaný titul? (Predikcie k turnaju Oktagon 50)

Ako tipujeme výsledky najbližšieho MMA turnaja?

V decembri uvidíme dva turnaje Oktagonu. Koncom roka nás čakajú v Prahe tvrdé strety Samuela Krištofiča s Karlosom Vémolom a Vlasta Čepa so šampiónom Patrikom Kinclom plus finále pyramídy Tipsport Gamechanger.

Ešte predtým sa však fanúšikovia zmiešaných bojových umení môžu tešiť na sobotu 9. decembra, keďže bude turnaj Oktagon 50 v Ostrave. Jeho súčasťou budú dva zápasy o titul. Prvým bude odveta medzi Ronym Paradeiserom a Ivanom Buchingerom o opasok šampióna ľahkej váhy.

V druhom si zmeria sily Losene Keita s nebezpečným grapplerom Nikom Samsonidsem. Okrem nich nás však čaká viacero bitiek, ktoré možno otrasú Ostravar Arénou. Do klietky sa vrátia zvučné mená ako Matěj Peňáz, Vlado Lengál, Marek Bartl alebo Máté Kertész.



Aj tentoraz sme sa pozreli na to, kto môže vyhrať, a zanalyzovali sme najpravdepodobnejšie scenáre.

Základné informácie o turnaji Oktagon 50

Kedy: sobota 9. decembra

Kde: Ostravar Aréna v Ostrave, naživo na Oktagon.tv

Hlavné hviezdy turnaja: Losene Keita, Ivan Buchinger, Rony Paradeiser, Matěj Peňáz, Vlado Lengál a ďalší

Michal Konrád vs. Marco Novák

Konrád sa v minulosti stal katom Romana Paulusa či Fera Fodora, momentálne má však dve prehry v rade a tretie červené políčko by mu výrazne mohlo znepríjemniť kariéru. Ak bude chcieť tentoraz vyhrať, bude musieť presunúť boj na zem, teda tam, kde je najlepší.

Postaví sa totiž proti elitnému postojárovi a svetovému šampiónovi WKU a európskemu šampiónovi WMC Marcovi Novákovi. Je teda jasné, že bude chcieť v zápase zostať čo najdlhšie na nohách.



V rámci MMA má však viac skúseností práve Konrád a môže ho veľmi ľahko a rýchlo vziať do tých najhlbších vôd grapplingu. Presne taký scenár aj očakávame. Tipujeme, že sa zápas skončí už v prvom kole a pravdepodobne submisiou.

Tip na víťaza: Konrád

Marek Bartl vs. James Lewis

Tento zápas je záruka kvalitných prestreliek pre všetkých milovníkov postojových vojen. Keď je v klietke Bartl, je jasné, že nás čaká parádna šou. Miluje krv a momentálne je dravý ako vlk a rozbehnutý ako vlak. Posledného súpera Kevina Hangsa začiatkom roka doslova zvalcoval. Knokautoval ho už v prvom kole.

Lewis nastúpil do Oktagonu sebavedome, keď minulý rok zdolal Selima Topuza na neck crank hneď v úvode zápasu. Tento rok však tvrdo prehral s Vladislavom Kanchevom. Brit má rád ostré výmeny a aj na zemi vie byť poriadne nepríjemný. Má tiež lepšiu bilanciu než Bartl.

Čech je však ďaleko väčší srdciar, a keď sa rozbehne a dobre trafí, ľudia padajú ako domino. Ak príde v rovnakej forme ako naposledy, padne aj Lewis. Bartl navyše spravil obrovský progres aj v boji na zemi, takže by sa nemusel báť ani úspešných takedownov Brita.

Tip na víťaza: Bartl

Marek Bartl. Zdroj: OKTAGON MMA

Ondřej Raška vs. Michal Kotalík

Kotalík, český „Iron Man“, má od svojho návratu z väzenia do klietky dve prehry s Ole Magnorom a Mateuszom Strzelczykom. Zatiaľ sa mu nepodarilo poriadne dostať do zápasov a ukázať znova svoje zbrane.

Ondřej Raška, ktorý nastúpi na domácej pôde, však nebude vôbec ľahkým súperom a je preto možné, že sa mu to nepodarí ani tentoraz. Raška, napriek tomu, že ho v poslednom súboji úplne zničil Jaime Cordero, je tvrdým borcom a komplexnejším zápasníkom.

Má na konte viac zápasov a tiež submisií, ktoré sú predsa len akousi Achillovou pätou jeho súpera. Ak Kotalík zápas udrží v postoji, má šancu dobre namieriť a vyhrať, ak bude musieť ukázať grapplingové zručnosti, nevidíme to preňho príliš ružovo.

Tip na víťaza: Raška

Zdroj: OKTAGON MMA

Máté Kertész vs. Ammari Diedrick

Bude zaujímavé sledovať, v akej forme a s akým mentálnym nastavením sa Máté „The Cold Blooded“ Kertész vráti po dvoch nepríjemných prehrách do klietky. Najskôr ho vyradil z pyramídy Tipsport Gamechanger a zmaril mu sny na 300-tisícovú výplatu Marcel Grabinski, následne dostal tvrdú lekciu aj od Iona Surdua.