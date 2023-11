Maturantka Aneta Růžičková robí cage girl: Tancujem už od piatich rokov, momentálne ma baví high heels dance (Rozhovor)

Vyspovedali sme mladú študentku, ktorú môžeš poznať zo známej českej organizácie Clash of the Stars.

Ak si videl aspoň jeden turnaj českej organizácie Clash of the Stars, nemohol si ju prehliadnuť. 18-ročná študentka Aneta Růžičková robí cage girl a sprevádza zápasníkov do klietky.

V rozhovore pre Refresher nám prezradila, ako sa k tejto netradičnej práci dostala, a hovorí aj o svojich bohatých aktivitách mimo klietky. Vďaka jednej disciplíne má dokonca doma viacero medailí a pohárov. Povedala aj to, aké má plány do budúcna.

Zdroj: Archív Anety Růžičkovej

Ľudia ťa poznajú najmä ako cage girl z organizácie Clash of the Stars. Môžeš priblížiť, ako si k tomuto netradičnému jobu dostala?

Clash of the Stars som sledovala už od prvého turnaja. Bola som tam osobne ako diváčka a bavilo ma to. Už vtedy som sa tak trocha zaujímala o svet MMA a na Facebooku som bola v rôznych skupinách, kde sa hľadajú ring girls alebo cage girls.

Po čase som uvidela jeden inzerát aj do Clashu a povedala som si, že teraz prišla moja šanca. (smiech) Poslala som svoje fotky, zoznámila som sa s dievčaťom, ktoré robilo casting, a nakoniec to vyšlo, vzali ma. (úsmev) Stali sa z nás kamarátky a veľmi jej za to ďakujem.

Menej ľudí vie, že si stále na strednej škole a máš len 18 rokov. Ako túto prácu vnímajú tvoji rodičia?

Mama s tatinom vedia, že som trochu extravagantná a mám rada pozornosť. Hlavne mám rada herectvo a modeling a ide to vlastne všetko spolu ruka v ruke. Sú si toho vedomí, a preto ma podporujú.