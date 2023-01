Cage girl Sandra Šinová: Voči MMA som najskôr mala predsudky. V Clash of the Stars mi ponúkli zápas (Rozhovor)

Na Tiktoku, kde pridáva vtipné videá, má takmer 170-tisíc followerov a vyše 50-tisíc ich má na Instagrame. Influencerka Sandra Šinová je tiež cage girl organizácie Oktagon MMA. Okrem toho pracuje ako barmanka v herni, pričom robieva náročné, až sedemnásťhodinové šichty.

Minulý rok súťažila aj o korunku Miss Universe. Sandra pre Refresher prezradila, aké bizarnosti v klietke zažila, čo bolo pre ňu nepríjemné a koľko si dokáže ako cage girl zarobiť. Okrem iného povedala, čo zmenilo jej pohľad na MMA, prečo by nemohla zápasiť, ale aj to, či sa pri svojej práci stretla so sexizmom a s rasizmom.

Cage girl Sandra Šinová. Zdroj: archív Sandry Šinovej

Skús sa nám v úvode trocha predstaviť. Ako by si sa charakterizovala?

Pracujem ako barmanka, no zároveň som influencerka, content creatorka a manažérka sociálnych sietí. A som šialená povaha. (smiech)

Ako sa tá šialenosť prejavuje?

Väčšinou to vidno na mojich videách, ktoré natáčam. (smiech)

K tým sa ešte dostaneme. Čo však okrem nich robíš také šialené?

Napríklad si zapnem doma hudbu a tancujem.

Aj si pritom spievaš?

Jasné, ale to nechceš počuť. (smiech)

Poďme k tomu, čo si vynechala v úvode. Pracuješ aj ako cage girl v organizácii Oktagon MMA. Ako si sa k tejto práci dostala?

Bolo to pred tromi rokmi, keď som šla na natáčanie klipu Dominiky Mirgovej a bola tam jej kamarátka, ktorá sa ma spýtala, či by som nechcela pracovať pre Oktagon.

Ako si reagovala? Povedala si hneď, že ideš do toho?

Áno, hneď som prikývla. Ale vôbec som nevedela, aká to je organizácia ani o čo tam ide. (smiech) Keďže som však veľmi zvedavá, povedala som, že idem do toho.

Si teda ten typ človeka, ktorý ide bezhlavo do všetkého?

Vtedy som taká bola, teraz to tak už nie je. Dávam si viac pozor na to, s čím súhlasím.

Neľutuješ však to, že si šla do Oktagonu pracovať?

Rozhodne nie.

Cage girl Sandra Šinová. Zdroj: archív Sandry Šinovej

Koľko si dokážeš ako cage girl zarobiť za jeden turnaj?

Niekoľko stoviek.

Bavia ťa bojové športy?

Bavia ma, ale predtým, než som šla pracovať pre Oktagon, som na to strašne nadávala.

Mala si teda najskôr voči MMA predsudky?

