Škoda Auto chce dosiahnuť 100 % uhlíkovo neutrálnu výrobu. Pozri si, aké kroky robí pre udržateľnú budúcnosť

Okrem iného plánuje vydať až 6 nových elektromobilov do roku 2026.

Českú automobilku Škoda Auto zaručene poznáš. Spoločnosť je tu už od roku 1925 a jej vozidlá sa predávajú po celom svete. No výroba áut nie je jedinou náplňou značky. Škoda Auto chce byť príkladom pre všetkých a ísť ruka v ruke s prírodou.

Táto najpredávanejšia značka áut na Slovensku podniká niekoľko krokov, ktoré smerujú k zelenšej budúcnosti. Zároveň chce prinášať čo najlepšie autá a služby pre každodenných vodičov. Udržateľnosť je pritom na prvom mieste s cieľom minimalizovať environmentálnu stopu a mať celkový pozitívny vplyv na spoločnosť.

Pri výrobe svojich vozidiel čoraz viac využívajú obnoviteľné zdroje energie, čím sa výrazne znižuje produkcia emisií CO₂. Okrem rýchleho rozširovania elektromobility sa zameriava na udržateľnú výrobu a používanie batériových vozidiel, dbá na to, aby takto fungovali aj dodávatelia. Škoda tak vo svojich autách kladie dôraz na znovupoužiteľné materiály a na dôslednú recykláciu vysokonapäťových batérií z elektromobilov.

Zdroj: Škoda Auto

K vyššej udržateľnosti prispievajú aj predajcovia značky po celom svete. Jedno je totiž isté – aj malé opatrenia môžu znížiť uhlíkovú stopu. Ide napríklad o ponuku bicyklov namiesto náhradných vozidiel pre zákazníkov pri návšteve servisu.

Komplexný prístup spoločnosti Škoda Auto k udržateľnosti zahŕňa nielen výrobu s neutrálnymi emisiami CO₂, ale rovnako aj prevádzku elektromobilov s prevažne nízkymi emisiami. Príkladom je modelový rad Škoda Enyaq s neutrálnou bilančnou stopou CO₂, ktorý sa nedávno osvedčil aj pri zaujímavom projekte.

„Keď chceš počuť svet, musíš ostať ticho.“

Škoda Auto Slovensko tu ukazuje svoju lásku k životnému prostrediu, a to svojím originálnym počinom Najkrajšie zvuky Slovenska, ktorého sa chopil hudobný producent Juraj Líška zo skupiny Fallgrapp.

Hudobník sa vybral navštíviť tým istým vozidlom 20 miest, na ktorých nahrával rastliny, zvieratá, ale aj budovy či tunely. Aby mohol zachytiť čisté autentické nahrávky, potreboval úplné ticho. Enyaq Coupé bolo pre neho ideálnym autom, pretože pri práci nebolo rušivé, a tak si mohol v tichu nahrávať „šum“ prírody.

Každý by mal cestovať v súlade s prírodou. Nedávno sme napísali článok o Milanovi Bez Mapy, ktorý navštívil zaujímavé miesta na Slovensku so štýlovým elektrickým SUV Škoda Enyaq Coupé. Auto má pohon 299 koní, no napriek tomu nerušilo okolitú prírodu emisiami.

Používanie recyklovaných materiálov

Okrem výroby elektromobilov je používanie recyklovateľných a prírodných surovín ako ďalší krok k udržateľnejšej výrobe áut. Napríklad pri výrobe krytov vozidla Škoda Enyaq sa spotrebovalo 13 kilogramov recyklovaného plastu, ktorý pochádzal zo starých batérií a nárazníkov.

Škoda Auto používa čoraz viac prírodných, recyklovaných a recyklovateľných materiálov, ako je to napríklad aj pri koncepte VISION 7S. Ide tu o názornú ukážku toho, ako bude v budúcnosti možné recyklované materiály využívať aj v interiéri vozidiel.

Koncept Vision 7S. Zdroj: Škoda Auto

6 nových elektromobilov do roku 2026

Škoda Auto sa už blízkej budúcnosti sústredí na rozširovanie svojho portfólia elektrických modelov. V momentálnej prechodnej fáze sú oporným pilierom vozidlá so spaľovacími motormi a pokročilými plug-in hybridnými pohonmi. No s úplne novými elektromobilmi bude Škoda Auto už čoskoro ponúkať najširšie portfólio vo svojej histórii.

Automobilka do roku 2026 predstaví šesť nových elektromobilov z rôznych segmentov trhu, z ktorých si zaručene vyberieš toho pravého štvorkolesového pomocníka.

V rokoch 2020 a 2022 boli úspešne predstavené modely Enyaq, resp. Enyaq Coupé. V roku 2025 budú oba modely upravené tak, aby odrážali nový dizajnový jazyk spoločnosti – Modern Solid, ktorý sa stane charakteristickým pre všetky budúce elektromobily značky. Ide o kombináciou robustnosti, funkčnosti a autentickosti. Umožní vyrábať vozidlá, ktoré sú stelesnením modernej jednoduchosti, príjemnej praktickosti a poctivého dizajnu.

Okrem vyššie spomenutých modelov sa do roku 2026 dostanú na trh ďalšie úplne nové batériové elektrické vozidlá: