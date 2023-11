4 tipy na zaujímavé miesta na Slovensku podľa Milana Bez Mapy. Tu si užiješ pokojnú atmosféru bez davov ľudí

In┼ípiruj sa itiner├írom travel influencera Milana Bez Mapy a objav nov├ę miesta.

Cestovate─żsk├ę triky, tipy na netradi─Źn├ę destin├ície aj najlep┼íie prosecco v R├şme ─Źi bizarn├ę pr├şhody z ciest. Z├íber travel influencera Milana┬áBez Mapy je naozaj ┼íirok├Ż. Pozna┼ą ho m├┤┼że┼í nielen┬áako influencera z Instagramu, ale najm├Ą ako zakladate─ża cestovate─żsk├ęho blogu.┬áMilan┬áprecestoval desiatky kraj├şn, za sebou m├í tis├şce nalietan├Żch kilometrov.

Tentokr├ít ale presadol z lietadla na ┼ítyri koles├í a┬ái┼íiel objavova┼ą Slovensko. Aby bola jeho cesta pohodln├í a z├írove┼ł ┼íetrn├í k ┼żivotn├ęmu prostrediu, namiesto klasick├ęho auta na┼ítartoval elektrick├ę SUV ┼ákoda Enyaq Coup├ę.┬á┼át├Żlov├ę vozidlo vybaven├ę motorom so silou 299 kon├ş neru┼í├ş okolie hlukom ani lok├ílnymi emisiami.┬á

Ak h─żad├í┼í tip na kr├ísne miesta Slovenska, in┼ípiruj sa Milanov├Żm itiner├írom. Brunovsk├ęho lesy, kl├í┼ítor Katar├şnka, kame┼łolom v Borinke, R├íztock├Ż vodop├íd a Vodn├ę mlyny Oblazy. Pri pl├ínovan├ş trasy Milan vych├ídzal z miest, ktor├ę v r├ímci projektu Najkraj┼íie zvuky Slovenska nav┼ít├şvil┬áhudobn├şk Jure┼í L├ş┼íka.┬áÔÇ×Tieto zvuky s├║ zverejnen├ę na webstr├ínke. Tam som si vyberal, ktor├ę miesta chcem nav┼ít├şvi┼ą a cestoval som tak po stop├ích Jure┼ía L├ş┼íku,ÔÇť upresnil Milan.┬á

1. Brunovsk├ęho lesy

Milanove prv├ę kroky viedli do Brunovsk├ęho lesov na Z├íhor├ş. Ak si o tomto mieste e┼íte nepo─Źul, nie si jedin├Ż. Toto miesto pr├şjemne prekvapilo aj Milana. ÔÇ×V├┤bec som netu┼íil, ┼że umelec Alb├şn Brunovsk├Ż sa sem chodieval in┼ípirova┼ą.┬áKe─Ć som si n├ísledne jeho ma─żby vygooglil, tak som tam videl tie korel├ície medzi z├íhor├íckymi borovicov├Żmi lesmi a jeho obrazmi,ÔÇť pop├şsal.

Zn├ímy slovensk├Ż maliar, grafik a ilustr├ítor naroden├Ż v Zohore sem skuto─Źne chodieval ─Źerpa┼ą in┼ípir├íciu. L├íska k rodn├ęmu kraju a pokojn├Żm lesom v Lozorne je ─Źastou t├ęmou jeho diel. Z prech├ídzky borovicov├Żmi lesmi na Z├íhor├ş si odnesie┼í nielen ─Źist├║ hlavu a dobr├║ n├íladu, ale ak bude┼í ma┼ą ┼í┼ąastie, aj ko┼í├şk pln├Ż h├║b.┬á

2. Kl├í┼ítor Katar├şnka

Majest├ítne ruiny historick├ęho kl├í┼ítora n├íjde┼í v┬álesoch Mal├Żch Karp├ít ne─Ćaleko obce Dechtice. Kl├í┼ítor┬ázalo┼żili v 17. storo─Ź├ş na mieste prastarej gotickej kaplnky ukrytej hlboko v malokarpatsk├Żch lesoch, kde sa pod─ża d├ívnej legendy mlad├ęmu gr├│fovi zjavovala sv├Ąt├í Katar├şna Alexandrijsk├í. Rozsiahla stavba┬áv┼íak nedok├ízala odola┼ą n├íjazdom vojsk, neskor┼íie politick├ę rozhodnutie prin├║tilo jej obyvate─żov od├şs┼ą.

Kl├í┼ítor tak v priebehu nieko─żk├Żch storo─Ź├ş pustol, tak┼że nakoniec z neho zostali len ruiny. Posledn├ę roky v┼íak na jeho z├íchrane pracuj├║ t├şmy dobrovo─żn├şkov, ktor├ę sa ho sna┼żia zachr├íni┼ą pred ─Ćal┼í├şm pustnut├şm a r├║can├şm. Ku kl├í┼ítoru sa dostane┼í┬áz viacer├Żch smerov.┬áVyrazi┼ą m├┤┼że┼í napr├şklad z Decht├şc ─Źi z dedinky Nah├í─Ź. Kl├í┼ítor Katar├şnka je verejnosti pr├şstupn├Ż nonstop, ob─Źas tu m├┤┼że┼í stretn├║┼ą aj archeol├│gov.┬á

3. Kame┼łolom Meden├ę H├ímre

Milanove ─Ćal┼íie kroky viedli do Borinky. Len nieko─żko kilometrov od Bratislavy sa nach├ídza ob─ż├║ben├Ż hrad Paj┼ít├║n, na ktor├Ż sa vie┼í dosta┼ą pe┼ío z Bratislavy. Ak sa ale nechce┼í tla─Źi┼ą so skupinkami ─Ćal┼í├şch turistov,┬ádaj si do navig├ície┬áMeden├ę H├ímre. Tie s├║┬ápozostatkom horskej osady za obcou Borinka.

S├║─Źas┼ąou osady je aj kame┼łolom s rovnak├Żm n├ízvom Meden├ę H├ímre (Prepadl├ę). V lete sa m├┤┼że┼í pokocha┼ą vodop├ídom a v zime a┼ż vy┼íe 10-metrov├Żm ─żadop├ídom. Okrem n├ídhernej pr├şrody tu n├íjde┼í aj zn├ímu horolezeck├║ stenu, tak si nezabudni pribali┼ą pevn├ę tenisky.┬áV pr├şpade, ┼że st├íle nebude┼í ma┼ą dos┼ą,┬ávydaj sa na prech├ídzku k ruine hradu Dra─Ź├ş hr├ídok.

4. R├íztock├Ż vodop├íd a Vodn├ę mlyny Oblazy

Zo z├ípadn├ęho Slovenska sa Milan vydal smerom do ┼Żiliny, kde ho l├íkala pr├şroda Z├ípadn├Żch Tatier. Auto┬ázaparkoval v obci Ve─żk├ę Borov├ę, odkia─ż sa pe┼ío vybral k R├íztock├ęmu vodop├ídu, ktor├Ż je s├║─Źas┼ąou Kva─Źianskej doliny. Vodop├íd sa ukr├Żva v┬ákamennej ties┼łave a pad├í z v├Ż┼íky asi osem metrov. Po─Źas leta b├Żva obrasten├Ż bujnou veget├íciou, v zime sa zas men├ş na ─żadov├║ kask├ídu.

Ne─Ćaleko vodop├ídu sa nach├ídzaj├║ Vodn├ę mlyny Oblazy. Tieto horsk├ę typy mlynov boli postaven├ę v prvej polovici 19. storo─Źia. Z p├┤vodn├Żch ┼ítyroch mlynov sa podarilo zachova┼ą dva, ktor├ę s├║ v┼íak vo ve─żmi dobrom stave. Vidie┼ą m├┤┼że┼í dokonca aj funk─Źn├ę vodn├ę kolo.┬á

0 emisi├ş a dokonal├ę pohodlie

Hoci Milan nav┼ít├şvil desiatky kraj├şn, cestovanie po Slovensku ho pod─ża jeho slov prekvapilo.┬áÔÇ×Najviac ma prekvapilo, ako dobre je Slovensko pripraven├ę na elektromobilitu. Nab├şjacie stanice s├║ u┼ż naozaj v┼íade, aj v t├Żch najmen┼í├şch dedin├ích, kde by som to v├┤bec ne─Źakal.ÔÇť┬áTrasu z Bratislavy do ┼Żiliny pre┼íiel na elektromobile ┼ákoda Enyaq Coup├ę┬ána jedno nabitie.

Ke─Ć┼że Milan pravidelne cestuje, nad ot├ízkou ekologickej dopravy sa intenz├şvne zam├Ż┼í─ża. Cestu vid├ş pr├íve vo vyu┼ż├şvan├ş elektromobilov, ktor├ę neprodukuj├║ emisie ani zbyto─Źn├Ż hluk. ÔÇ×Ke─Ć cestujem po zahrani─Ź├ş, tak napr├şklad v takom Holandsku som mal probl├ęm n├íjs┼ą auto, ktor├ę by nebolo elektro. Nie som toho n├ízoru, aby sme sa vr├ítili do jaskyne, prestali cestova┼ą lietadlami alebo za─Źali cestova┼ą na koni,ÔÇť povedal s ├║smevom Milan.

Je vraj v─Ća─Źn├Ż za to, v akom ─Źase ┼żije, preto┼że m├┤┼że vyu┼ż├şva┼ą v┼íetky vychyt├ívky.┬áÔÇ×Av┼íak je pravda, ┼że za to plat├şme da┼ł, ─Źo sa t├Żka ni─Źenia ┼żivotn├ęho prostredia. Ale ver├şm, ┼że dok├í┼żeme na tejto plan├ęte ┼żi┼ą s men┼íou uhl├şkovou stopou,ÔÇť vysvetlil a┬áza pr├şklad dal pr├íve elektromobily ─Źi lietadl├í s ni┼ż┼íou spotrebou.

Cestu elektromobilom Milan hodnot├ş pozit├şvne. Dlh├Ż dojazd, r├Żchle nab├şjanie a hust├í sie┼ą nab├şjac├şch stan├şc mu zabezpe─Źili komfort po─Źas celej jazdy. Kladne┬áhodnot├ş aj zautomatizovan├ę procesy, ktor├ę mu v├Żrazne u─żah─Źili cestovanie.┬áÔÇ×─îo sa mi ve─żmi p├í─Źilo na tomto elektromobile je, ┼że akon├íhle sa ide vybi┼ą bat├ęria, tak on vie automaticky, ┼że v akej vzdialenosti s├║ ak├ę nab├şjacie stanice a na palubnom po─Ź├şta─Źi vyhod├ş najbli┼ż┼íiu stanicu, do ktorej treba ├şs┼ą,ÔÇť uzavrel cestovate─ż.