Na internet sa dostali prvé zábery z pôvodnej verzie Shreka. Táto obluda by vystrašila každé dieťa

Animovaný Shrek je obrovský hit a skvelá rozprávka. Málokto však tušil, že film najprv zrušili, než jeho vývoj reštartovali do podoby, v akej ho pozná celý svet. Teraz sa na internet dostali zábery z testovacej verzie animáku, ktorý má podstatne odlišný vizuál než ten, aký vyšiel v kinách.

Shrek je oveľa škaredší a pôsobí strašidelne, vôbec nie ako hrdina detskej rozprávky. Pôvodný film vznikal v roku 1995, šesť rokov pred tým, ako vyšla finálna verzia. Malo ísť o lacnejší film s odvážnejším príbehom a dianím na plátne, no nakoniec ho zrušili a začali s jeho tvorbou odznovu.

FOUND MEDIA: The Shrek test animation has been found and uploaded by the original animator and YouTube channel, "Zoom Art Studio." pic.twitter.com/2lnY5iJd7R