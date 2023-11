PREHĽAD: Coca-Cola kamión bude od 7. decembra na Slovensku. Toto je jeho 13 zastávok a kompletný program

Vianočná kampaň prináša krásne posolstvo.

Coca-Cola opäť prichádza s obľúbenou roadshow vianočného kamiónu. Značka vyšle svoj kamión spolu so Santom do 42 miest po celom Slovensku a Česku. Práve pri príležitosti kamiónovej roadshow budeš mať možnosť stretnúť sa so svojimi blízkymi, priateľmi i susedmi a naplno si vychutnať jedinečný program, ktorého súčasťou bude aj Santa Claus so svojimi pomocníkmi.

Pre všetkých návštevníkov bude navyše pripravený Santov kvíz, možnosť urobiť si originálne fotografie so Santom a s jeho škriatkami či nahliadnuť prostredníctvom okuliarov Meta Quest do Mix reality vianočného Santovho sveta.

Zdroj: Coca-Cola

Vychutnaj si skvelé gastro a podpor dobrú vec

Okrem kúzelnej vianočnej atmosféry a nezabudnuteľného zážitku privážajú kamióny aj celú myšlienku kampane. Aj ty budeš mať možnosť stať sa pre niekoho Santa Clausom. V spolupráci so známou kuchárkou a komičkou Chili Ta pripravila Coca-Cola skvelé občerstvenie, ktoré si ľudia budú môcť pri kamióne kúpiť.

„Vďaka zakúpeniu občerstvenia ľudia podporia tých, ktorí to naozaj potrebujú. Coca-Cola sa totiž aj tento rok rozhodla spojiť so Slovenským a s Českým Červeným krížom a celý zisk z predaja jedla a vianočných predmetov venovať práve im,“ dopĺňa Veronika Němcová, riaditeľka komunikácie a spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Coca-Cola pre ČR a SR.

Zdroj: Coca-Cola

Vďaka špeciálnej LED obrazovke budeš mať možnosť sledovať vždy aktuálny stav vyzbieranej sumy. Celkovo Coca-Cola na Slovensku a v Českej republike (spoločne s účastníkmi akcie) venuje Červenému krížu viac ako 40 000 eur.

„V Slovenskom Červenom kríži pracujeme s ľuďmi z komunít, pre ktorých sú vianočné sviatky špeciálnym obdobím. Mnohí z nich totiž bežne nezažívajú pocity pohody, pokoja a spolupatričnosti, ktoré si s týmito sviatkami bežne spájame. Vďaka podpore spoločnosti Coca-Cola tento rok pre týchto ľudí zorganizujeme vianočné posedenia po celom Slovensku prostredníctvom desiatich spolkov Slovenského Červeného kríža. Budeme sa snažiť vytvoriť atmosféru, ktorú by mal počas vianočných sviatkov zažívať každý,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Súťaž o romantický pobyt v meste Santa Clausa

Aby toho nebolo málo, počas vianočnej kampane sa môžeš zapojiť do súťaže o skvelé ceny. Pod viečkami nápoja nájdeš kód, pomocou ktorého sa v Coke app môžeš zapojiť do súťaže o rôzne ceny. Hlavnou výhrou je pobyt na romantickom mieste na polárnom kruhu, v mestečku Santa Clausa. Okrem toho môžeš vyhrať aj lekcie varenia s Romanom Stašom alebo hodnotné vianočné Coca-Cola predmety.

Spoločnosť už tradične predstavila aj novú vianočnú kampaň a reklamný spot, v ktorom pracuje hlavne s postavou Santa Clausa. Ten je synonymom láskavosti, štedrosti a dobrej vôle.

Jedinečný vianočný spot ťa prenesie do kúzelného sveta Santa Clausa. Reklama aj celá vianočná kampaň prinášajú krásne posolstvo: Svet potrebuje viac Santov, ktorí robia drobné dobré skutky. Stačí ich iba objaviť v každom z nás.

„Ústrednou myšlienkou tohtoročnej vianočnej kampane je, že každý z nás môže byť Santom a že to pravé čaro Vianoc spočíva predovšetkým v tom, že niekoho potešíme dobrým skutkom či prejavením láskavosti,“ vysvetľuje Mária Drotárová, Senior Marketing Manager pre ČR a SR. Celá kampaň poukazuje na skutočnosť, že aj malý prejav láskavosti môže znamenať veľa.