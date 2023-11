Pohoda potešila všetkých rockerov. Ďalší zahraničný headliner ťa dostane do varu

Na trenčianske letisko príde americká stonerrocková legenda.

Organizátori festivalu Pohoda oznámili, že na Slovensko príde prvýkrát ikonická rocková skupina Queens of the Stone Age, ktorá vyhrala prednedávnom dve ceny Grammy za album In Times New Roman.

Kapela vznikla v roku 1996, keď sa rozpadla kapela Kyuss, v ktorej pôsobil spevák Josh Homme. V minulosti hral v kapele na bicích aj Dave Grohl z Nirvany a Foo Fighters či už zosnulý spevák Mark Lenegan zo skupiny Screaming Trees.

Američania majú na konte osem štúdiových albumov a viacero známych hitov, ako napríklad A Song for the Deaf, No One Knows či Go With Flow, Little Sister alebo The Lost Art Of Keeping A Secret.

„O Queens of The Stone Age sa snažíme dlhé roky, som rád, že sa to podarilo práve teraz, sú v skvelej forme. QOTSA patria k najobľúbenejším rockovým kapelám v našom tíme, ja považujem ich No One Knows za jednu z najlepších rockových pesničiek všetkých čias. Teším sa na príval energie z ich koncertu počas sobotňajšej noci na hlavnom pódiu,“ povedal o bookingu kapely Michal Kaščák.