VIDEO: Brutálny pád Petra Sagana na bicykli. V talianskych horách sa počas tréningu prevrátil čelom vpred

Sagan trénuje na olympijské hry 2024. Neodradil ho ani hrôzostrašne vyzerajúci pád.

Peter Sagan začínal práve horskou cyklistikou, no aj majster tesár sa niekedy utne. Počas tréningovej jazdy v horách v talianskom Finale Ligure totiž brutálne spadol. Celú situáciu zachytila na video 19-ročná cyklistka a viacnásobná majsterka Slovenskej republiky v endure a zjazde Simona Kuchyňková.

Sagan vo vysokej rýchlosti zavadil predným kolesom o kameň, následne sa prevrátil čelom vpred a dopadol na skalnatý povrch kopca. Pád vyzeral priam hrôzostrašne, no ikona slovenskej cyklistiky vo videu s úsmevom tvrdila, že je „úplne v pohode“.

Kuchyňková sa ho ponáhľala ratovať, no jeho zaujímalo len to, či to všetko zachytila vo videu. Mladá cyklistka napokon brutálne zábery zverejnila na svojom Instagrame s tým, že Sagan v horách aktuálne trénuje na olympiádu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Simona Kuchyňková (@simca_original)

Zlom v kariére

Začiatkom tohto roku cyklista oznámil, že končí s kariérou cestného cyklistu vo WorldTour pelotónoch. Napriek tomu však úpenlivo trénuje v nádeji, že sa dokáže kvalifikovať ako horský cyklista na olympijských hrách, ktoré sa majú konať budúci rok v Paríži. „Vždy som hovoril, že by som chcel ukončiť kariéru na horskom bicykli, pretože som na horskom bicykli začal,“ prezradil pre portál Biker.sk.