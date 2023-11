Na Google mapách straší toto hrôzostrašné stvorenie. Pravda ťa nepoteší

Táto desivá príšera sa skrýva v Utahu v Spojených štátoch amerických.

Na službe Google Street View, ktorá umožňuje užívateľom prezrieť si konkrétne miesto a jeho okolie na skutočných fotkách, sa objavila znepokojujúca bytosť. Zvláštna nahá postava s nezvyčajne dlhými rukami a nohami vydesila niektorých ľudí na sociálnych sieťach. Až kým nezistili, odkiaľ vietor fúka.

Pokiaľ si do Google Maps zadáš Bears Ears Visitor Center v meste Buff v štáte Utah a vydáš sa len pár metrov doľava, po ľavej ruke sa môžeš na túto divnú postavu pozrieť na vlastné oči. Ak by si na ňu narazil náhodou, asi by ti naskočila husia koža. Báť sa ale nemusíš. V skutočnosti ide o neživého strašiaka, ktorý má odháňať škodné zvieratá. Podobných má byť v meste ešte niekoľko.

Zdroj: Google Maps/Refresher



Trend hľadania zvláštnych stvorení na mapách je už dlhšiu dobu na sociálnych sieťach populárny. Používatelia Tiktoku surfujú po miestach, kde došlo k jadrovým katastrofám alebo testovaniu zbraní, a snažia sa tam nájsť nové formy života. Hoci sa to občas podarí, väčšinou sa nakoniec aj tak ukáže, že ide napríklad práve o strašiaka v poli alebo zvláštne tvarované stromy.