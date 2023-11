Majk Spirit má zdravú maskulinitu a ide si kľudne aj dúhovú. V novinke rapuje o láske aj rešpekte k LGBT komunite

Speezy sa vraj o svoju mužnosť nebojí. Spomína tiež, že každý extrém je zlý, či už „dezoláti, alebo woke“.

Majk Spirit vydal už druhú skladbu z očakávaného albumu Nový človek 2, ktorému už v sobotu 11. novembra spúšťa predpredaj. Po prvotine s názvom SOS tak prichádza track Respekt, ktorý ocenia predovšetkým fanúšikovia striktného a tvrdšieho rapu.

V novinke s nekompromisnými veršmi odkrýva kúsok zo seba. Ospravedlňuje sa za svoje predošlé chyby a spomína, že dnes už pestuje charakter. Hovorí o láske a rešpekte. „Láska je krásna vec, ale ešte krajší je pre chlapa rešpekt. Akceptujem svoje chyby a omyly, viem, že neni som perfect,“ rapuje v skladbe.

Hovorí tiež o rešpekte k LGBT+ komunite, vraj si „ide aj dúhovú“. „Cítiť zo mňa zdravú maskulinitu, aj keď si oblečiem ružovú. Mám kamošov gayov a kamošky lesby. Idem si kľudne aj dúhovú,“ rapuje Speezy, pričom dodáva, že sa nebojí o svoju mužnosť, ani keď tancuje balet so svojou malou. Spomína tiež, že každý extrém je zlý, či už „dezoláti, alebo woke“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Majk Spirit (@majkspirit)

O svojom prvom singli SOS hovorí, že to bola taká spiritovka, pesnička Respekt je niečo viac pre rap heads. Skladba zatiaľ vyšla len ako audio na streamovacích platformách, no spoločne s Yakshovou produkčnou spoločnosťou Love them work(s) vydali aj krátku verziu premakaného videoklipu, o ktorý sa postaral Juro Danko doplnený o fotografie Adama Taranu.

Speezy avizuje, že v sobotu 11. novembra spúšťa predpredaj nového albumu a v rovnaký deň sa v banskobystrickom klube Ministry of Fun uskutoční aj špeciálna Nový Človek Show.