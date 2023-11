Veľa mladých Slovákov žije od výplaty k výplate. Pre lepšiu budúcnosť ti stačí odkladať si 40 € mesačne

Najlepší čas investovať je dnes.

Množstvo mladých Slovákov sa domnieva, že investovanie je zábavou bohatých ľudí, ktorí nevedia, čo s peniazmi. Pravdou však je, že investovať by mal každý, kto má mesačne k dispozícii aspoň niekoľko desiatok eur. Už 40 eur môže zmeniť tvoju budúcnosť.

Ak raz chceš precestovať celý svet, kúpiť si vysnívaný dom alebo si jednoducho užívať voľné chvíle bez stresu, výčitiek svedomia a počítania každého eura, začni už dnes. „Investovať môžete aj nižšiu čiastku, najdôležitejšie je začať. Po bližšom zoznámení, ako to funguje, si nastavte trvalý príkaz a môžete začať investovať pravidelne,“ priblížil Jan Hlavsa, spoluzakladateľ a CEO investičnej platformy Fondee. Hlavné je nenechať peniaze ležať na bežnom bankovom účte. „Nie je rozumné čakať, kým budete mať viac, pretože zložené úročenie v tomto veľmi pomáha.“

Investovanie je spojené s rizikom.

Investovať alebo odložiť na sporiaci účet?

Odkladáš si svoje peniaze na sporiaci účet a myslíš si, že sa ti podarí nasporiť si na nový byt či auto? Iste, raz sa zrejme dočkáš. Ak by si však tieto peniaze investoval, o pár rokov by si mohol mať oveľa viac. Myslieť treba aj na infláciu, ktorú úroky na sporiacich účtoch nedokážu poraziť. „Pre mladého človeka nemá až taký zmysel nechať peniaze na sporiacom účte alebo v stavebnom sporení. Sporiaci účet totiž neprekoná infláciu, zatiaľ čo investovanie ju dlhodobo prekonáva,“ objasnil Jan Hlavsa.

Koľko mám Sporím Sporím s 2 % zhodnotením Investujem so 7 % zhodnotením Za rok 480 € 485,18 € 498,01 € Za 5 rokov 2 400 € 2 524,92 € 2 863,94 € Za 10 rokov 4 800 € 5 312,63 € 6 880,76 € Za 20 rokov 9 600 € 11 788,70 € 20 416,24 € Za 30 rokov 14 400 € 19 682,99 € 47 042,59 €

Dodal, že ak sa v tridsiatke rozhodneš začať investovať počas ďalších 30 rokov aspoň 40 eur, dosiahneš vyššie percentné zhodnotenie. To v horizonte 30 rokov spraví rozdiel až niekoľko desiatok tisíc eur, keďže pri sporení sa úrokové sadzby pohybujú okolo 2 %.

Sporenie je, samozrejme, dôležité, no najmä v prípade krátkodobých cieľov, akými sú dovolenka, rekonštrukcia bytu či blížiace sa Vianoce. Jan Hlavsa upozorňuje, že by sme mali mať tzv. finančný vankúš, ktorý nám pomôže v náročnejších obdobiach „V prípade neočakávaných udalostí je dobré mať finančnú rezervu ideálne vo výške výdavkov na 6 mesiacov. Ak má človek túto rezervu, voľné prostriedky by som odporučil investovať.“

Takto minimalizuješ riziko

Láka ťa investovanie, no máš strach z prípadného rizika? Sporenie síce neprináša riziko, ale istotu, že sa hodnota peňazí bude vplyvom inflácie znižovať. Ak si zvolíš spoľahlivú investičnú platformu a budeš sa držať niekoľkých pravidiel, toto riziko znížiš na minimum. Ideálne je, ak si zvolíš platformu, ktorá má potrebné licencie a podlieha kontrole štátnych orgánov.

Napríklad vo Fondee máš podľa Jana Hlavsu istotu, že sa k svojim peniazom dostaneš aj v prípade nepredvídateľných udalostí, akými je napríklad úpadok spoločnosti. „Vtedy by všetky aktíva prešli na samostatné účty u brokera vedené na mená konkrétnych klientov a broker by potom klientom dal prístup k účtom.“

Jan Hlavsa vyštudoval ekonómiu na LSE v Londýne. Pred založením Fondee pracoval v londýnskom City, kde spravoval portfóliá v hodnote miliárd dolárov. Zdroj: Fondee

Jan Hlavsa upozorňuje, že pri výbere treba zohľadniť aj kvalitu produktu, riziká a diverzifikáciu investície a rozumné historické zhodnotenie. Dôležité je dať si pozor na poplatky, pretože ťa môžu pripraviť o veľkú časť hodnoty investície. „Pri podielových fondoch sú zbytočne vysoké, pohybujú sa medzi 2-3 percentami, čo je pri zhodnotení 7 % veľká časť výnosu. Aj malý rozdiel v dlhodobom horizonte totiž znamená veľa.“

Ďalším predpokladom na zníženie rizika je podľa odborníkov dlhodobý horizont. Aktuálne na trhu dochádza ku kríze, z dlhodobého pohľadu však trhy rastú a ku koncu krízy vždy nasleduje ďalší a väčší rast. S dlhodobým horizontom investovania možno považovať aj toto riziko za menej relevantné.

Slováci si neveria

Jan Hlavsa sa domnieva, že medzi najčastejšie chyby Slovákov v rámci investovania patrí zbytočné váhanie. „Samotný čas, ktorý vyčkávame s investíciou, nás v konečnom dôsledku stojí viac, ako keby sme sa do investovania pustili.“ Z jeho skúseností vyplýva, že ľudia dlho čakajú, kým investujú prvé peniaze, neinvestujú pravidelne, a keď príde kríza, panikária.

Podľa Jana Hlavsu je dôležité zachovať si chladnú hlavu a vyťažiť z finančnej krízy maximum. Kríza je totiž ideálnym časom na nákup investícií. „Keď sú trhy dole, je to ten najlepší čas na investovanie. Ide o skvelú príležitosť lacnejšieho nákupu. Za rovnakú sumu totiž nakúpite viac akcií alebo ETF-iek, vďaka čomu sa peniaze v čase krízy dlhodobo zhodnotia o to viac. Človek má v čase vyššej inflácie tendenciu držať hotovosť pre každý prípad. Pokiaľ má dostatočnú finančnú rezervu, ďalšie voľné peniaze je vhodné zainvestovať,“ vysvetľuje, prečo nie je vhodné v čase inflácie a zdražovania odkladať si všetky peniaze „na horšie časy“.

Rozumie obavám Slovákov, no poukazuje na istý paradox. Mnoho mladých ľudí totiž nakupuje na splátky. Tie podľa nej predstavujú vyššie riziko. „Na jednej strane sa bojíme investovať, ale nákupy na splátky práve v tomto období pred Vianocami sú stále populárne, pritom práve tie nám môžu v budúcnosti spôsobiť finančné problémy.“

Jan Hlavsa si tiež všíma, že Slováci si v otázke investovania stále neveria. Majú pocit, že ich finančná znalosť nie je dostatočne dobrá, a preto investovanie stále odkladajú. „Dnes už však nemusia byť finanční experti, aby boli investormi. Vďaka technológiám sa dá začať s investovaním kedykoľvek a z pohodlia domova. Naša platforma Fondee sprevádza investorov od samotného začiatku a vďaka jednoduchosti môže byť investorom každý.“

Začať môžeš hneď

Investičná platforma Fondee je skvelým nástrojom pre každého, kto chce začať investovať. Po registrácii vyplníš dotazník, ktorý preverí tvoj postoj k riziku a napovie, aký si investor. Následne ti navrhne investičné portfólio na mieru. Jedno portfólio sa skladá z niekoľkých ETF fondov – obchoduje sa s nimi na burze a ich cena kopíruje vývoj trhového indexu.

„ETF fondy majú veľkú výhodu v tom, že ide o diverzifikované investičné produkty – v jednom ETF-ku alebo fonde teda máte stovky akcií alebo dlhopisov, čím sa rapídne znižuje riziko investovania. Tieto fondy sú automatizované a majú nízke náklady, a preto môžu investorom ponúknuť aj nízke poplatky,“ vysvetlil Jan Hlavsa.

Účet si založíš online pár klikmi, takže už o niekoľko minút môžeš zhodnocovať svoje peniaze. Následne si premyslíš, aký je tvoj investičný horizont, koľko chceš investovať a ako chceš svoje peniaze rozdeliť. Pre dokončenie registrácie nezabudni odoslať prvú platbu.

Stačí, ak budeš na investičný účet posielať pravidelne niekoľko desiatok eur. Dôležitá je najmä pravidelnosť. Ak sa ti neskôr mzda zvýši, je vhodné zvýšiť aj investície. Peniaze posielaš na samostatný účet, ktorý je oddelený od majetku brokera alebo spoločnosti Fondee.

Fondee si za správu tvojich investícií účtuje 0,9 % ročne. Túto sumu neplatíš naraz, každý mesiac zaplatíš iba jednu dvanástinu z ročného poplatku, čo predstavuje 0,075 % z hodnoty tvojho portfólia. Mesačné poplatky sa vypočítavajú z konečnej hodnoty portfólia v posledný obchodný deň v mesiaci a sú strhávané na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Tvoj investičný účet spravuje broker a raz mesačne ho rebalansuje, aby boli tvoje peniaze investované tak, ako si si nastavil na začiatku. Vývoj trhu sleduješ na webe alebo v prehľadnej apke. Ak nechceš, nemusíš už riešiť nič navyše a ani sa viazať. Svoje investície môžeš kedykoľvek predať a do týždňa máš svoje peniaze späť na účte.