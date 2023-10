Leonardo DiCaprio predbehol aj hlavu klanu Kardashianiek. Jeho majetok sa vyšplhal na astronomické číslo

Herec má na konte stovky miliónov dolárov a dokonca aj súkromný ostrov na Belize.

Leonardo DiCaprio si za svoj život dokázal prísť na poriadny balík. Hoci na svojom 61-miliónovom Instagrame rieši skôr environmentálne témy a nechváli sa príliš svojím veľkým bohatstvom, bieda ho rozhodne netrápi. Ako totiž uvádza magazín Cosmopolitan, odhaduje sa, že má majetok dokonca väčší ako podnikateľka a multimilionárka Kris Jenner.

Jeho celý majetok sa odhaduje na 300 miliónov dolárov. Leonardo sa už dostal do bodu, keď zarába len tým, že existuje. Celebrity Net Worth uvádza, že zarobil 100 miliónov dolárov v spoluprácach a tiež sa stal prvým investorom do Beyond Meat. Herec vlastní aj mnohé luxusné nehnuteľnosti a dokonca má aj svoj súkromný ostrov na Belize. Najnovšie investoval do značky udržateľného šampanského Telmont.

DiCaprio získal svoje prvé veľké peniaze ešte ako 23-ročný, a to za kultový film Titanic. Predtým sa jeho mesačná výplatná páska pohybovala okolo jedného milióna dolárov. Film Jamesa Camerona sa stal kultúrnou senzáciou a Leova hodnota vtedy extrémne stúpla. Za obsadenie získal „iba“ 2,5 milióna dolárov, ale vďaka 1,8-percentnému podielu zo ziskov zarobil ďalších 40 miliónov dolárov.

Spomedzi ostatných filmov výrazne pomohla jeho peňaženke aj tarantinovka z roku 2019 s názvom Once Upon a Time in Hollywood, za ktorú dostal podľa Variety 10 miliónov dolárov, alebo aj film Don't Look Up z roku 2021. Vďaka nemu zbohatol o 30 miliónov.

Očakáva sa, že DiCaprio si poriadne zarobí aj za hlavnú postavu vo filme Killers of the Flower Moon, ktorý aktuálne valcuje kiná. Leo pred filmové plátna prilákal dokonca viac divákov ako Taylor Swift a jej film o koncertoch v rámci Eras Tour, ktorý vyšiel v rovnakom čase. Killers of the Flower Moon počas svojho premiérového víkendu zarobilo až 44 miliónov dolárov.