Legendy kulturistiky v minulosti a dnes (FOTO). Aj keď niektorým ťahá na 90 rokov, stále makajú

Každým dňom dokazujú, že cvičenie je nemennou súčasťou ich životného štýlu.

Ani jeden z nich nemá pod 50 rokov a niektorým pomaly, ale isto ťahá už na 90. Napriek tomu všetci pravidelne navštevujú posilňovňu. Bodybuilding pre nich totiž nikdy nebol len súťažením, ale v prvom rade súčasťou životného štýlu. Pozri sa na to, ako sa dodnes udržiavajú vo forme legendy kulturistiky.

Ronnie Coleman (59 rokov)

Súťažná kariéra: 1990 – 2007

Najväčší úspech: 8-násobný Mr. Olympia

Zábery z rokov 1998 a 2020. Zdroj: instagram.com/ronniecoleman8

Len dvaja bodybuilderi vo svojej kariére získali 8-krát titul Mr. Olympia. Jedným z nich je masívny Ronnie Coleman, prezývaný tiež Kráľ. Roky zdvíhania enormných váh sa podpísali pod kulturistovým zdravím. Následkom zranenia chrbtice sa pohybuje o barlách, prípadne na vozíčku.

Ani tento hendikep mu však nebráni v tom, aby naďalej cvičil. Podľa vlastných slov v súčasnosti maká šesťkrát do týždňa. Na svojom Instagrame pravidelne pridáva videá z tréningov, pričom len nedávno posilňoval s Arnoldom Schwarzeneggerom.

Jay Cutler (50 rokov)

Súťažná kariéra: 1992 – 2013

Najväčší úspech: 4-násobný Mr. Olympia

Rok 1995 a 2022. Zdroj: instagram.com/jaycutler

Žiaden kráľ nevládne večne. Aj Ronnie Coleman preto skôr či neskôr musel na pomyselný trón kulturistiky pustiť svojho nástupcu. Stal sa ním v roku 2006 Američan Jay Cutler, ktorý v čase súťažnej kariéry trénoval päťkrát v týždni dvakrát denne.

Cvičeniu sa venuje dodnes, pričom v posilňovni často narazí na svojich fanúšikov. Zaujímavosťou je, že medzi nich patrí najsvalnatejší hollywoodsky herec súčasnosti Dwayne Johnson alias The Rock. Aj legendy majú svoje legendy.

Frank Zane (81 rokov)

Súťažná kariéra: 1961 – 1983

Najväčší úspech: 3-násobný Mr. Olympia

1974, 2013, 2022. Zdroj: instagram.com/therealfrankzane

Frank Zane začal s profesionálnou kulturistikou niekoľko rokov pred Arnoldom Schwarzeneggerom. Po ich prvej spoločnej súťaži z roku 1968, v ktorej Arnolda porazil, slávneho rodáka z Rakúska dokonca rozplakal. V neskorších rokoch mu však tituly Mr. Olympia unikali práve pre úspechy Schwarzeneggera. V rokoch, v ktorých však Arnold nesúťažil, Frank Zane svojím estetickým a mimoriadne súmerným svalstvom jednoznačne dominoval.

Vzhľadom na svoj vysoký vek si už nemôže dovoliť zdvíhať ťažké váhy, ale fitnes lifestyle nikdy nezanechal. „Budem to robiť tak dlho, ako to bude možné. Teraz mám 80 a pravdepodobne to budem robiť do 120 alebo 130 rokov,“ povedal pre Daily Star v roku 2022.

Lou Ferrigno (71 rokov)

Súťažná kariéra: 1971 – 1994

Najväčší úspech: 2-násobný Mr. Universe

1975 a 2019. Zdroj: Cinema 5, instagram.com/theofficiallouferrigno

Nechýbalo veľa a Lou Ferrigno sa mohol stať mnohonásobným Mr. Olympia. Po súťažiach v roku 1974 a 1975 (umiestnil sa na skvelej 2. a 3. priečke) však s profesionálnou kulturistikou na dlhý čas sekol. Arnold Schwarzenegger, ktorý bol svojho času jeho najväčším konkurentom, povedal, že Lou mohol po roku 1975 ťahať minimálne 5-ročnú výhernú šnúru. Chýbalo mu však sebavedomie.

Po profesionálnej kariére bodybuildera sa začal venovať herectvu a na pódium sa poslednýkrát postavil až v 90. rokoch. V roku 2018 sa stal členom prezidentskej rady Donalda Trumpa pre šport, fitnes a výživu. Pravidelné tréningy zostali súčasťou jeho života aj po ukončení súťažnej kariéry, čo vidno aj na jeho udržiavanej postave.

Arnold Schwarzenegger (76 rokov)

Súťažná kariéra: 1965 – 1980

Najväčší úspech: 7-násobný Mr. Olympia

1980 a 2022. Zdroj: Wikimedia/Jack O'Quinn, instagram.com/schwarzenegger

Arnoldov život sa opiera o tri piliere – kulturistiku, herectvo a politiku. V každej z menovaných oblastí sa mu podarilo dominovať a ani na jednu nezanevrel. Aj keď už nie je guvernérom Kalifornie, naďalej zostáva politicky aktívnym. Vo filmovom biznise sa s krátkou prestávkou pohybuje od roku 1970 a cvičenie patrí k jeho životu od tínedžerského veku.

V súčasnosti však tréningy prispôsobuje vyššiemu veku. V roku 2022 pre Insider povedal, že športu venuje zhruba 1,5 hodiny denne (na porovnanie, počas súťažnej kariéry cvičil 5 hodín denne). 45 až 60 minút bicykluje a zvyšných 30 minút zdvíha závažia, pričom stihne odcvičiť 25 až 30 sérií.

Juraj Višný (86 rokov)

Súťažná kariéra: 1964 – 1968

Najväčší úspech: víťaz prvých majstrovstiev ČSSR v Bratislave

1963, 2007, 2023. Zdroj: archív Juraja Višného

Ešte predtým než Arnold Schwarzenegger zažiaril ako svojho času najlepší kulturista sveta, v malej Československej socialistickej republike hviezdil bodybuilder Juraj Višný. Ten sa stal v roku 1964 absolútnym víťazom úplne prvej oficiálnej kulturistickej súťaže v ČSSR s názvom Veľká cena Mladej gardy. O štyri roky nato sa mu podarilo vybojovať zlatú medailu na prvých majstrovstvách kulturistiky v ČSSR.

So súťažením skončil tesne pred koncom 70. rokov. S manželkou prežil väčšinu života vo Švajčiarsku, kde pracoval ako architekt. Posilňovaniu sa venuje aj v súčasnosti, keď má už úctyhodných 86 rokov.

„Vždy to bol môj životný štýl. Cvičím stále, no tak, ako sa na starého dedka patrí. Mám v garáži posilňovaciu vežu, na ktorej sa dajú robiť všetky cviky, a v izbe mám cyklotrenažér kombinovaný aj na šliapanie,“ povedal pre Refresher.