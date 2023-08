Juraj Višný bol prvým československým majstrom kulturistiky. Hollywood mal na dosah ruky

Prvým Supermanom v americkej kinematografii mohol byť rodák z Bratislavy. Nechýbalo od toho vôbec veľa.

Juraj Višný sa v roku 1968 stal prvým majstrom kulturistiky v Československu a jedným z hlavných priekopníkov tohto športu v našich končinách. Podobne ako Arnold Schwarzenegger sa tiež venoval aj herectvu a mohol sa stať prvým americkým Supermanom.



V roku 1973, počas veľkej cesty po USA, Arnolda Schwarzeneggera dokonca stretol pri cvičení. „Zastavili sme sa u Kena Wallera v jeho činkárni, kde cvičili všetky vtedajšie esá. Bol tam Arnold, Franco Columbu, Dave Draper, Lou Ferrigno a Frank Zane. Zaujímavé však je, že sme na to, aby sme sa na nich pozerali, museli každý zaplatiť 3 doláre. To ale vtedy bola veľká suma. Napríklad za hotel na Floride za 3 osoby na jednu noc sme platili 10 dolárov, takže si to viete porovnať. A ak by sme sa chceli s nimi odfotiť, zacvakali by sme ešte viac,“ zaspomínal si prvý československý majster v kulturistike.

Višný po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie v roku 1968 s rodinou emigroval do Švajčiarska. Hollywoodsky projekt, v ktorom mal hrať Supermana, po vpáde vojsk, nanešťastie, upadol do zabudnutia. Višný však vo Švajčiarsku našiel svoje naplnenie ako architekt. Aj keď sa už v zahraničí súťažnej kulturistike nevenoval, tomuto športu zostal verný dodnes, keď má už 86 rokov.

Juraj Višný s misskami na bývalom kúpalisku Lido (rok 1968). Záber fotil Višného dobrý kamarát Laco Bielik. Zdroj: Archív – Laco Bielik

Keď neboli činky, musel cvičiť aj s ťažkým vysávačom a vedrom piesku

Juraj Višný sa narodil v roku 1937 v Bratislave, kde na Slovenskej vysokej škole technickej vyštudoval architektúru. Až do emigrácie v roku 1968 pracoval v Slovenskom národnom divadle ako architekt. S posilňovaním začal v roku 1957, keď mal 19 rokov. Pri svojej výške 186 centimetrov vážil vtedy len asi 68 kilogramov, a tak dostal výsmešnú prezývku „bocian“.

Už po prvých 3 mesiacoch cvičenia (pozri fotografie nižšie) sa telo Višného zmenilo na nespoznanie. Miesto vychudnutého študenta architektúry pred ľuďmi stál mladý muž s výraznými svalovými rysmi. Okrem cvičenia s činkami sa v tom čase venoval aj veslovaniu a volejbalu, pričom závodne hrával za Červenú hviezdu Bratislava až do roku 1963.

Na fotografii vpravo má Juraj Višný 21 rokov. Zdroj: Archív – Juraj Višný

Začiatky vášne pre kulturistiku si spája s časopisom Muscle Builder, ktorý mu v roku 1957 ukázal jeho kamarát. Na titulnej strane časopisu sa vtedy nachádzal slávny bodybuilder a herec Steve Reeves, s ktorým sa Višný neskôr aj spoznal.

Keďže chcel mladý študent posilňovať, no nemal k dispozícii žiadne fitnes centrá, bral do ruky všetko, čo mu prišlo pod ruku. Jednou z jeho úplne prvých „činiek“ sa stal vysávač od mamy, ktorý mal ťažkú kovovú rúčku. Neskôr zistil, že si svoju postavu dokáže vylepšiť aj cvikmi s vlastným telom. Spoločne s partiou kamarátov sa mu podarilo vytvoriť tiež kladku z dreva, ku ktorej pripojili vedro plné piesku. Outdoorový tréning im však onedlho prestal stačiť.

Juraj Višný v roku 1963. V tom čase absolvoval vojenčinu v Plzni a stravoval sa v závodnej kuchyni. Cvičil s jednoručnými 30 kilogramovými činkami a lavičkou, ktorú si so sebou priniesol z domu. Okrem toho mal k dispozícii kladku a hrazdu. Aj za týchto podmienok sa dokázal kvalitne udržovať vo forme. Zdroj: Archív – Juraj Višný

Bratislavská Činkáreň, kde cvičil aj tréner Sylvestera Stallonea

V auguste roku 1958 si Višný a jeho partia priateľov zriadili v suteréne domu na Belehradskej ulici v Bratislave vlastnú posilňovňu. Okrem jednej olympijskej činky, ktorú si kúpili, si všetky nástroje vyrobili vlastnoručne. Posilňovni dali názov Činkáreň na Belehradskej a neskôr ju premenovali na Lokomotíva Bratislava.

Spolu s Višným v jej priestoroch cvičil tiež ďalší slávny kulturista Juraj Pipasík s prezývkou Mackie. Ten po roku 1968 emigroval do Kalifornie a trénoval aj populárneho Sylvestera Stallonea.

So známym hercom sa Juraj Višný zoznámil v roku 1984 v USA počas toho, ako Pipasík pripravoval Stallonea na jeho rolu vo filmoch Rambo II a Rocky IV. „Vtedy sa Stallone pripravoval aj s Dolphom Lundgrenom (hral vo filme jeho protivníka Ivana Draga – pozn. red.), obaja trénovali vo veľkom,“ hovorí Višný.

Juraj Višný a Jurajova manželka Alice, ktorí sa stretli so Sylvesterom Stalloneom počas pobytu v Santa Monice, kde navštívili Juraja Pipasíka. Záber je fotený pred Bodybuiling Center u Pipasíka. Zdroj: Archív – Juraj Višný

1984 – Juraj Višný a Sylvester Stallone, ktorý sa vrátil z natáčania Ramba II. Zdroj: Archív – Juraj Višný

Mladí Bratislavčania z Činkárne na Belehradskej ulici mali koncom 50. rokov obrovský zápal pre cvičenie. Nadšenci do bodybuildingu vtedy netušili, že by mali pre kvalitný nárast svalstva konzumovať potraviny s vyšším obsahom bielkovín. Ako tvrdí Višný, „jedli sme jednoducho to, čo nám navarili naše mamky“. Medzi jeho bežné raňajky patril napríklad obyčajný chleba s masťou a cibuľou. Mäso bolo drahé a mali ho len zriedka, ale hlavne v nedeľu.

Vyváženou stravou sa začali zaoberať až v prvej polovici 60. rokov. O proteínových drinkoch zo zahraničia mohli iba snívať, ale vo veľkej obľube každý jeden deň hodinu a pol pred tréningom pili 10 surových vajec zmixovaných s medom a kakaom. Denne tiež vypili zhruba 3 litre mlieka. Okrem toho konzumovali množstvo syru Eidam, hovädzie mäso, pečivo, zeleninu a ovocie.

Juraj Višný a jeho priatelia v počiatkoch nevedeli, že pre rast svalstva je veľmi dôležitý primeraný tréning a následná regenerácia. Partia chodievala cvičiť aj 6-krát týždenne a v posilňovni strávili bežne 3,5 hodiny. Z toho dôvodu boli zbytočne pretrénovaní. „To sme nadvíhali 30 až 40 ton denne. Bola to ďalšia veľká chyba. Ale mysleli sme si, že čím viac budeme trénovať, tým budeme väčší. Naše cvičenie v začiatkoch bolo robené štýlom pokus - omyl,“ vysvetľuje Višný.

Exhibičné vystúpenie v Poľsku. Zdroj: Archív – Juraj Višný

Kulturistika ako zlo Západu

Keď sa v meste rozkríklo, že sa partia mladých mužov venuje posilňovaniu, na Belehradskú často chodilo plno zvedavých ľudí. Tí Višného a jeho kamarátov so záujmom sledovali pri cvičení. Časom bolo zvedavcov toľko, že chalani zaviedli pravidlo pozerania piatich minút, po ktorých museli pustiť ďalších ľudí. Nie všetci však skupinu bodybuilderov obdivovali.

Problémy mali najmä s politikmi a novinármi. Niektoré médiá kulturistov opisovali ako hlupákov a nafúkancov, ktorí nemali žiadnu silu. Štátny režim na kulturistiku nahliadal ako na zlo zo Západu a „kapitalisticko-imperialistický šport“. Višného a jeho partiu preto sledovali aj policajti. Občas ich prišli skontrolovať do Činkárne a overiť, či sa na mieste nedeje niečo nekalé.

„Prišli bez ohlásenia, chvíľu pozerali a potom odišli. Hlavne sme si museli dávať pozor, aby s nami neboli dievčatá. Takto videli, že sme tu len chlapci, ktorí cvičia a nerobia nič iné,“ vysvetlil pre Refresher Višný.

Komunistický režim ho pripravil aj o možnosť súťažiť v Nemecku. „Mal som ísť na majstrovstvá Európy do Berlína a miesto mňa poslali dvoch funkcionárov. Až neskôr som sa dozvedel dôvod toho, že prečo ma neposlali,“ dodáva.

Zmena k lepšiemu obrazu pre kulturistiku v našich končinách nastala v roku 1964. Keď ju štát uznal za oficiálny šport, v Bratislave mohli organizátori usporiadať prvú oficiálnu súťaž kulturistiky v ČSSR – Veľkú cenu Mladej gardy, v ktorej sa stal Juraj Višný absolútnym víťazom. O rok na to sa Višný spoločne s kolektívom autorov podieľal na prvej kulturistickej knihe v ČSSR s názvom Kulturizmus, ktorá mala veľký úspech. Vyšla v dvoch vydaniach v rokoch 1965 až 1966 v nákladoch 13 000 a 18 000. V ruštine vyšlo v roku 1969 tretie vydanie v náklade 40 000 kusov.

Zdroj: Archív – Juraj Višný

Prvý majster ČSSR a šanca preraziť v Hollywoode

Po štyroch rokoch ďalších súťaží sa konali prvé Majstrovstvá kulturistiky v ČSSR, kde znova ako absolútny víťaz dominoval vtedy už 87-kilogramový Juraj Višný. Medzi najväčších konkurentov Višného patril Ivan Uríček (rovnaká výšková kategória) a Juraj Pipasík (kategória pod 175 centimetrov).

Súťažná kariéra Juraja Višného:



1964 – Veľká cena Mladej gardy v Bratislave (absolútny víťaz)

1965 – Putovný pohár Trénera a cvičiteľa (2. miesto)

1966 – Putovný pohár Trénera a cvičiteľa (2. miesto)

1966 – Veľká cena Mladej gardy v Bratislave (1. miesto)

1966 – Súťaž o Cenu Sandow v Mariánskych Lázňach (1. miesto)

1966 – Víťaz čitateľskej ankety v časopise Štart

1967 – Víťaz čitateľskej ankety v časopise Štart

1968 – Prvé Majstrovstvá kulturistiky ČSSR v Bratislave (absolútny víťaz)

Do roku 1968 sa tiež Višnému podarilo zahviezdiť v trojici filmov, z ktorých bola najvýznamnejšia sci-fi komédia Kdo chce zabít Jessii? (1966) od Václava Vorlíčka (Tri oriešky pre Popolušku, Dívka na koštěti). Vo filme Višný stvárnil Supermana a zahral si po boku herečky Olgy Schoberovej, ktorú občania svojho času považovali za sexidol. Višný však už vtedy tvoril pár so svojou ženou Alicou, s ktorou sú spolu od roku 1956 až dodnes. „Niektorí ľudia hovoria, že Alica si ma našla, keď som bol už svalnatý, ale Alica sa mi našla ešte keď som bol Bocian,“ smeje sa Višný.

Film Kdo chce zabít Jessii? sa stal natoľko úspešným, že o jeho remake prejavili záujem aj Američania, ktorí prišli do Prahy. Kdo chce zabít Jessii? chceli natočiť s časťou pôvodného obsadenia vrátane Višného priamo v New Yorku. Nahrávať mali filmári začať v Prahe koncom augusta. „Americká filmová crew už bola v Prahe a všetko bolo prichystané. Ale po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 Američania utekali z Prahy tak rýchlo, ako sa len dalo, a celý projekt filmu padol do vody,“ vysvetľuje Višný.

Američania nakoniec prvého Supermana natočili v roku 1978 a hlavnú rolu vo filme stvárnil Christopher Reeve. Ťažko povedať, čo by sa stalo, keby našu krajinu v roku 1968 neobsadili vojská Varšavskej zmluvy. Uspel by rodák z Bratislavy v Hollywoode ako Superman? Juraj Višný priznáva, že mu táto myšlienka tiež zopárkrát napadla.

Juraj Višný ako Superman. Zdroj: Archív – Juraj Višný

Má 86 rokov a naďalej športuje

Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy sa Višný rozhodol so svojou manželkou Alicou a 5-ročnou dcérou emigrovať do zahraničia. Zatiaľ čo Juraj Pipasík odišiel do USA, Višný sa vybral s rodinou do Švajčiarska. Jeho mama ho totiž prosila, aby zostal v Európe.

Začiatky pri prestupe vlakom vo Viedni neboli pre Višného rodinu ľahké. „Posledné peniaze som dostal vo Viedni, keď som predal jednu krištáľovú vázu, ktorú som dostal z pretekov. Za 300 šilingov, ktoré som za ňu dostal, sme si vtedy kúpili lístky na vlak do Švajčiarska. Boli to posledné peniaze, ktoré sme mali,“ opísal vtedajšiu situáciu. Prioritou pre Višného sa vo Švajčiarsku stala jeho rodina a práca architekta v Zürichu.

70-ročný Juraj Višný v roku 2007 v Činkárni u Ľuda Majora, vtedajšieho šéfredaktora Muscle & Fitness. Zdroj: Archív – Juraj Višný

Závodný bodybuilding išiel bokom. Švajčiarsko bolo v oblasti kulturistiky ešte viac pozadu, než ČSSR, a Višný nemal záujem rozbiehať fenomén kulturistiky vo Švajčiarsku odznova. Aj z toho dôvodu sa prvý majster kulturistiky v ČSSR venoval cvičeniu už len ako svojmu hobby, ktoré patrilo k jeho životnému štýlu.

Verný bodybuildingu zostal až do dnešných dní a napriek tomu, že má 86 rokov, primerane svojmu veku naďalej športuje.

„Vždy to bol môj životný štýl. Cvičím stále, no tak, ako sa na starého dedka patrí. Mám v garáži posilňovaciu vežu, na ktorej sa dajú robiť všetky cviky a v mojej izbe mám cyklotrenažér kombinovaný aj na šľapanie. Človek sa udržiava v kondícii, aby sa dobre cítil. A musím povedať, že sa zatiaľ cítim ozaj dobre. V nemocnici som bol iba raz v živote, keď som mal z tenisu natrhnutú šľachu na členku,“ hovorí.

Fitnes kultúre sa tiež venoval prostredníctvom viacerých časopisov, ako napríklad Muscle & Fitness, do ktorých pravidelne dopisoval. Vo Švajčiarsku sa zamestnal ako architekt a v tejto práci vytrval až do dôchodku.

Počas života v zahraničí sa Višný v roku 1972 stretol aj so svojím veľkým vzorom Steveom Reevesom, ktorý vtedy žil s manželkou v švajčiarskom meste Luzern. „S kamarátom sme mu priniesli knihu o Tatrách. Bol veľmi vďačný. Ukázal som mu tiež vytlačený článok, ktorý som o ňom v roku 1965 napísal do časopisu Štart. Veľmi to na neho zapôsobilo. Viedli sme dlhú debatu a neskôr sme sa ešte párkrát stretli,“ hovorí Višný a dodáva, že mu Reeves poradil, aby si vychutnával život a bodybuildingu sa venoval len ako hobby.

Obaja sa vo svojich pohľadoch kriticky zhodli na vývoji kulturistiky a Reeves už vtedy predpovedal, že tento šport smeruje k nadmerným, neprirodzene veľkým objemom svalstva a nezdravému prístupu ku zdraviu. „A mal stopercentnú pravdu. Kulturisti nielen v najvyšších súťažiach, akou je Mr. Olympia, sa už polstoročia nezaobídu bez užívania steroidov. A za to, že som práve vďaka nemu kedysi začal cvičiť, a že som potom žil tak, ako mi poradil, som mu nesmierne vďačný,“ povedal.

Prvý majster Československa v kulturistike preferuje bodybuilding, ktorý je symbolom zdravého životného štýlu. Miesto nadmerných objemov je fanúšikom peknej postavy, vypracovaného, súmerného a estetického svalstva. Presne takým, akým sa v časoch svojej najväčšej slávy mohli pochváliť aj Steve Reeves a Juraj Višný.