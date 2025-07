Pohoda je v roku 2025 kompletne cashless. Platiť môžeš týmito spôsobmi (PREHĽAD)

Na Pohode tento rok nepotrebuješ peňaženku.

Prípravy na trenčianskom letisku sú v plnom prúde. Už vo štvrtok 10. júla sa totiž otvoria brány, ktoré privítajú tisíce nedočkavých návštevníkov. Nemusíš sa však obávať dlhých radov, v ktorých by si strácal drahocenné minúty. Vďaka 16-ročnému partnerstvu so Slovenskou sporiteľňou bude tvoj príchod na festival hladký a bez zbytočných starostí.



Zisti, čo si pre teba Slovenská sporiteľňa na Pohode pripravila tento rok a nezabudni si prísť vychutnať drink od banky úplne zadarmo. Ako? To sa dozvieš na konci článku.

Náramok získaš ešte pred začiatkom festivalu

Komu by sa chcelo v teple čakať pri bránach letiska na náramok? Vymeniť si lístok za festivalový náramok môžeš bez čakania ešte pred samotným začiatkom. Stačí, ak sa 7. alebo 8. júla zastavíš s lístkom v jednej z pobočiek Slovenskej sporiteľne, kde ti ho vymenia za festivalový náramok.

Výmenou na pobočke a naskenovaním pripraveného QR kódu sa zároveň zapojíš do hry o 200€ vreckové na Pohodu od Slovenskej sporiteľne. Vybrané pobočky nájdeš v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline. Kompletný zoznam pobočiek, kde si môžeš vymeniť lístok za náramok, nájdeš na tomto odkaze.

Po prvý raz kompletne cashless

Vďaka Slovenskej sporiteľni bude Pohoda po prvý raz 100 % cashless. Vo všetkých stánkoch môžeš platiť bezkontaktne mobilom, hodinkami či platobnou kartou a zálohu za pohár ti vrátia tiež bezkontaktne. Nepotrebuješ tak peňaženku ani si dobíjať náramky či digitálne peňaženky.

Tohtoročnou novinkou je originálny „pohodový“ dizajn virtuálnej platobnej karty, ktorú si môžeš pohodlne vyklikať v appke George. Ak budeš predsa len potrebovať hotovosť, nemusíš utekať do Trenčína. V areáli festivalu sa totiž nachádzajú aj mobilné bankomaty. Ak si klientom Slovenskej sporiteľne a v mobile máš apku George, peniaze si vyberieš mobilom bez použitia platobnej karty.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Získaj drink úplne zadarmo

Tento rok však bude jej prítomnosť výnimočná – najväčšia slovenská banka totiž oslavuje 200 rokov pre návštevníkov festivalu si pripravila veľkolepú 200s párty.

Zóna Slovenskej sporiteľne bude tento rok postavená v štýle narodeninovej torty. Návštevníkov čakajú zákutia na objavovanie, originálne fotopointy a večerné svetelné show. V zóne nájdeš aj tradičný streetball, vychutnáš chill na plážových lehátkach,či speed dating. V prípade priaznivého počasia budú pre návštevníkov pripravené aj kotvené lety teplovzdušným balónom Slovenskej sporiteľne.

Oslava vyvrcholí v sobotu desať minút pred polnocou narodeninovým ohňostrojom. Aká by to bola oslava bez dobrých drinkov? Príď v sobotu o 16:20 do pop-up baru Slovenskej sporiteľne, kde sa bude rozdávať až 5 000 drinkov zadarmo.