VIDEO: 456 súťažiacich sa pobilo o 4,56 milióna v najväčšej reality show na svete Squid Game: The Challenge od Netflixu

22. novembra sa na Netflix dostane najväčšia reality show na svete podľa svetoznámeho seriálu Squid Game.

Netflix vydal oficiálny trailer na svoju reality show Squid Game: The Challenge. Reality show ponúka najväčšiu výhru v histórii, a to 4,56 milióna dolárov pre výhercu. Ako je možné vidieť v traileri, niektoré úlohy tvorcovia prevzali priamo zo seriálu, no určite divákov prekvapia aj s originálnymi úlohami.

Tvorcovia reality show sa zamerali na vytvorenie priateľstiev medzi súťažiacimi, len aby ich neskôr donútili zradiť jeden druhého. Všetky epizódy vyjdú na Netflixe 22. novembra.

Vlastné Squid Game si už spravil aj známy youtuber Mr. Beast, ktorý zreplikoval väčšinu hier zo známeho seriálu v zábavnom vyše 20-minútovom videu.