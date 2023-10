Januárové prestupové obdobie – 5 potenciálnych cieľov United

Po neúspešnej letnej snahe získať Harryho Kanea to vyzerá tak, že útočník je ich jasnou prioritou, no mohli by sa pozrieť aj na iné posty, aby posilnili tím pred dôležitou druhou polovicou sezóny. Koho by si mohli vyhliadnuť?

Manchester United má zatiaľ nevyváženú sezónu. Po pár dôležitých výhrach a neuspokojivých prehrách určite využije januárové prestupové obdobie na to, aby v polovici sezóny doplnil káder a pokúsil sa prebiť do prvej štvorky.

Po neúspešnej letnej snahe získať Harryho Kanea to vyzerá tak, že útočník je ich jasnou prioritou, no mohli by sa pozrieť aj na iné posty, aby posilnili tím pred dôležitou druhou polovicou sezóny. Koho by si mohli vyhliadnuť? Pozrime sa na päť potenciálnych mien na zozname želaní.

Evan Ferguson

Každý, kto sleduje hru Evana Fergusona, dospeje k rovnakému záveru. Devätnásťročný hráč je jedným z najkomplexnejších tínedžerských hráčov vôbec a pripomína Wayna Rooneyho, keď sa pred 20 rokmi objavil na scéne.

Mladý Ír debutoval v sezóne 2021-22, no v minulej sezóne sa o ňom začalo hovoriť vďaka sérii pôsobivých vystúpení, keď šesťkrát skóroval a dvakrát na gól prihral. Zdá sa, že Ferguson má všetko, vrátane dravého zakončenia, skvelého držania lopty a vyspelosti o desať rokov staršieho hráča. Jeho hetrik proti Newcastlu v septembri bol obzvlášť pôsobivý, keď tínedžer s ľahkosťou rozobral obranu súpera.

United pri hľadaní klasického stredopoliara síce u Harryho Kanea nepochodil, ale hviezdny talent Brightonu môže byť v januári dokonalou alternatívou.

Ivan Toney

Útočník Brentfordu sa v uplynulom roku dostal na titulky novín z dobrých aj zlých dôvodov. Anglický reprezentant dostal zákaz hrať na osem mesiacov po tom, čo porušil prísne stávkové predpisy FA. Podľa týchto pravidiel majú hráči výslovne zakázané stávkovať na akýkoľvek šport na celom svete, hoci môžu vsádzať peniaze v lotériách a online kasínach a využiť ponuky, ako je uvítací bonus bez vkladu.

Podľa vyšetrovateľov Toney porušil tieto pravidlá 232-krát, keď opakovane stávkoval na futbalové zápasy. No pre United je skôr zaujímavá jeho aktivita na ihrisku. Brentford si je údajne vedomý potenciálneho záujmu o svojho hviezdneho útočníka a anglického reprezentanta si ocenil na 80 miliónov libier.

Toney však naznačil, že možno sa obzerá po niečom inom, keď nedávno oznámil, že podpísal zmluvu s agentúrou CAA Stellar Agency Jonathana Barnetta, ktorá medzi svojich klientov radí Jacka Grealisha a Eduarda Camavinga z Realu Madrid.

Marc Guehi

Marc Guehi už v minulosti bol v kádri klubu veľkej šestky. Mladík z Pobrežia Slonoviny sa vypracoval v Chelsea a potom ho modrí v roku 2021 predali londýnskemu rivalovi Palace za 20 miliónov dolárov.

Pre Palace to bola skutočne výhodná kúpa, keďže Guehi je kľúčovou postavou pevnej obrany tímu. Jeho schopnosť spolu s partnerom Joachimom Andersenom čítať hru, bola koncom minulej sezóny podstatná pri oživení Palace pod vedením Roya Hodgsona.

Guehi tiež vyniká pri vedení lopty dopredu, predvádza driblérske schopnosti a presné prihrávky a mohol by byť presne tým stredným obrancom, akého United hľadal. Guehi má zmluvu ešte na dva a pol roka, takže lacný nebude. Napriek tomu je zrejmé, že United potrebuje perspektívneho obrancu, a môže sa zamýšľať nad tým, či minie veľké peniaze na jeden z najvýraznejších anglických talentov.

Vanderson

O mnohých hráčoch z Latinskej Ameriky sa hovorí, že sú nesmierne talentovaní, ale Vanderson je jedným z mála, pri ktorých panuje všeobecná zhoda, že je to potenciálny velikán.

Po podpise zmluvy s Monakom v roku 2022 tento 22-ročný hráč dokázal, že má na to, aby sa presadil v Európe. Odborníci s nadšením písali o jeho výkonoch na pravom krídle a podobne pôsobivý štart do tejto sezóny ho dnes dáva do súvislosti s United.

United musí riešiť miesto pravého obrancu aj po predĺžení zmluvy s Aaronom Wan-Bissakom: AWB stále potrebuje silnú konkurenciu a Vanderson by sa na to ideálne hodil. Mladík má skvelú rýchlosť a cit pre prihrávku, ako aj defenzívnu disciplínu, ktorú potrebujú všetci špičkoví krídelní obrancovia. V januári by mohol prestúpiť do najlepšej ligy na svete.

Jean-Clair Todibo

V lete sa v súvislosti s United špekulovalo o mnohých hráčoch a Jean-Clair Todibo bol medzi kandidátmi do budúcej defenzívnej opory červených diablov. Letný prestup sa neuskutočnil, keďže jeho klub Nice vyhlásil, že na 23-ročného hráča nedostal žiadnu ponuku a Todibo sa vyjadril, že je rád, že môže zatiaľ zostať tam, kde je. V januári by sa to však mohlo zmeniť, ak sa v obrane United niekto zraní a tím bude mať vzadu nedostatok hráčov.

Todibo má všetky predpoklady na to, aby bol v Premier League úspešný. Silný vo vzduchu, rýchly a disciplinovaný, pod vedením správneho trénera by sa z neho mohol stať obranca svetovej triedy. Didier Deschamps si je toho dobre vedomý, a preto ho francúzsky tréner nedávno povolal do reprezentačného kádra. Sledujte vývoj aj ďalej.