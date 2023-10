Karolina vraj prespala 32 rokov života. Keď sa prebudila, bola z nej dospelá žena

Čo sa jej v skutočnosti stalo?

Pristavil sa pri zranenom dievčati a vzal ju na svojho koňa. Sused 14-ročnej Karoliny Olsson z malého švédskeho ostrova Oknö odviezol dievča až k rodičom. Povedala im, že cestou zo školy spadla na zamrznutom lade. Udrela si hlavu o ľad, opuchla jej tvár a začali ju bolieť zuby.

Poverčivá matka mladej Karoliny sa obávala, že ju zakliali čarodejnice, a dcére 22. februára 1876 odporučila, aby sa z toho skúsila poriadne vyspať. Keď sa prebudila, nespoznávala žiadneho zo svojich bratov a jej matka bola dávno po smrti. Karolina, ktorú dobové médiá prezývali ako Spáč z mesta Oknö (Soverskan på Oknö), spala údajne 32 rokov.

Zdroj: Wikimedia Commons/Public Domain

Matka ju kŕmila mliekom a vodou s cukrom

Karolina Olsson pochádzala z chudobnej rodiny rybára, ktorá si nemohla dovoliť zaplatiť lekára. Na finančnú pomoc preto museli prispieť aj obyvatelia z okolia. Všetky pokusy lekárov o prebudenie mladého dievčaťa zo Švédska sa však skončili neúspechom. Niektorí z nich usúdili, že upadla do kómy, iní jej diagnostikovali hystériu, psychózu či paralytickú demenciu.

Ostrov, na ktorom Karolina Olsson žila

Karolinu Olsson nakoniec rodičia v roku 1892, po 16 rokoch spánku, zobrali do nemocnice v Oskarshamne, kde sa ju lekári pokúsili prebrať elektrošokovou terapiou. Ani to však nefungovalo. Odvtedy pacientku až do jej prebudenia žiaden lekár nenavštívil.