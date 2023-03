Tiché dvojičky sa takmer 30 rokov rozprávali len spolu. Mladosť prežili na psychiatrii so sériovými vrahmi a s mafiánmi

Jedna z nich vraj musela zomrieť, aby tá druhá mohla žiť.

29 rokov sa rozprávali takmer výhradne iba medzi sebou. Dvojčatá June a Jennifer Gibbons sa narodili v roku 1963 a ešte v detstve sa dohodli, že budú ignorovať okolitý svet. To im s výnimkami vydržalo až do roku 1993, keď jedna z nich zomrela, „aby druhá mohla žiť“. Prečo odmietali komunikovať so svojím okolím a za akých záhadných okolností zomrela Jennifer?

Zdroj: BBC/Silent Twin – Without My Shadow

V mladosti sa chceli navzájom uškrtiť a utopiť

Celý život boli vernými priateľkami, ale na istej úrovni sa jedna druhej báli. June, ktorá považovala svoju sestru Jennifer za dominantnú, mala istý čas pocit, že je ňou posadnutá a vrhá na ňu „tmavý tieň“, píše novinárka Marjorie Wallace v knihe The Silent Twins.

Reportérka pri svojej práci vychádzala z pravidelného kontaktu s dvojičkami a ich súkromných denníkov. Patrila medzi malé množstvo osôb, s ktorými sestry občas prehovorili. Prvýkrát sa s nimi stretla, keď mali 18 rokov.

„Moja sestra, tmavý tieň, ktorý ma oberá o slnečné svetlo, je moje jediné trápenie,“ napísala vo svojom denníku June. V zápiskoch z dospievania svoju sestru spomínala aj Jennifer, ktorá June nazvala „tvárou utrpenia, klamu, vraždy“.

Wallace v knihe spomína viaceré sesterské konflikty, ako napríklad incident, keď sa Jennifer pokúsila uškrtiť June šnúrou od rádia. Pri inej príležitosti, keď sa dvojičky snažili získať si pozornosť mužov, chcela June svoju sestru utopiť. Občasné spory však prekrývalo ich výnimočné puto, ktoré ich spájalo až do smrti.

June Gibbons. Zdroj: BBC/Silent Twin – Without My Shadow

Ako vyzerala ich „tajná reč“ a prečo prestali hovoriť?

Dvojičky June a Jennifer sa narodili v apríli roku 1963 v Adene, hlavnom meste Jemenu. Ich rodina bola pôvodom z Barbadosu, neskôr však žila vo Walese. June a Jennifer mali ďalších troch súrodencov, dve sestry a jedného brata, ktorí sa svojím správaním nevymykali norme. To isté však nemôžeme povedať o June a Jennifer.

„Začali hovoriť neskoro, a keď konečne prehovorili, ich slová boli skomolené. Cvrlikali a škrípali, vyslovovali nesprávne slabiky. Nikto iný im nerozumel. Akoby hovorili cudzím jazykom,“ vysvetlila Eliza Smith v podcaste Snap Judgment pre NPR.