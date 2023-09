TRAILER: Takto budú znieť nové hlasy Ricka a Mortyho v 7. sérii. Nie každý bude spokojný

Vyšiel prvý trailer na 7. sériu Ricka a Mortyho. Ako budú znieť hlavné postavy po zmene hercov?

Je ťažké sústrediť sa na to, čo trailer na 7. sériu Ricka a Mortyho vlastne ukazuje. Každého diváka a fanúšika seriálu totiž zaujíma, ako budú znieť nové hlasy Ricka a Mortyho. Herec a spolutvorca seriál Justin Roilland im totiž už svoj hlas požičiavať nebude, keďže ho vyhodili pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania.

Tvorcovia pokračujú v tvorbe seriálu aj naďalej. Namiesto celkom nových hlasov sa rozhodli nájsť niekoho, kto hlasy hlavných postáv napodobní. Výsledok počuť v traileri. Vo väčšine scén sú hlasy podobné. Imitátori dokázali dostatočne dobre napodobniť pokojnú Rickovu reč, ale keď má zvýšiť hlas či kričať, vôbec sa to nepodobá na starého Ricka.

Pri Mortym je zase viac poznať, že ho „dabuje“ niekto iný, a to aj v obyčajných dialógoch. Pre fanúšikov zvyknutých na ich hlasy je to rozhodne rušivé. Nakoľko to bude fanúšikom prekážať, bude jasné už 15. októbra, keď na HBO Max vyjde prvá časť novej série.