Americký Cadillac CT5 dostal v rámci modernizácie obrovský 33" klenutý displej s 9K rozlíšením

Jeden z posledných tradičných amerických sedanov sa nechystá do dôchodku.

V USA postupne klesá záujem o veľkopriestorové sedany. Aj niekdajšie ikony svojej triedy tak upadajú do zabudnutia, čo platí aj pre značku Cadillac. V jej portfóliu totiž nájdeme už len dvoch zástupcov vozidiel typu sedan, a to modely CT4 a CT5. Práve druhy menovaný v poslednom období zaznamenáva prekvapivo veľký predajný úspech, aj preto ho tak automobilka podrobila faceliftu, ktorý toho zmenil viac, než je pri klasickej modernizácii zvykom.

Čelná časť dostala väčšiu a inak tvarovanú masku, no predovšetkým úplne nové full-LED svetlomety. Ich hlavná časť je po novom väčšia, no a platí to aj pre tradičný vertikálny svetelný prvok, ktorý zasahuje do spodnej časti nárazníka. Novú, efektnejšiu grafiku získali aj zadne svetlá, CT5-ka pôsobí modernejšie a preberá dizajnové prvky, vďaka ktorým sa viac približuje k novej generácii veľkého SUV Escalade. Na výber sú dve exteriérové línie, v rámci ktorých ho zdobia chrómové alebo čierne (Sport) detaily a doplnky.

Najzásadnejšou zmenou však prešiel interiér, kde je úplne nová palubná doska s modernejšou architektúrou. Práve podľa vzoru veľkého Escaladu totiž CT5 prišlo o analógové budíky a malý displej uprostred, pretože odteraz sa nad palubovkou vztyčuje obrovský klenutý displej, ktorý má až 33" uhlopriečku a 9K rozlíšenie. Infotainment využíva služby Google, pričom ponúka integrované 5G pripojenie na internet s možnosťou vytvoriť wifi hotspot.

Cadillac vylepšil aj jazdné režimy (Tour, Sport, Snow/Ice a individuálna poloha MyMode), ktoré majú navzájom ponúknuť inú odozvu na riadenie, účinok bŕzd či zvuk motora. Na výber sú dva typy pohonných jednotiek, ktorých spoločným znakom je štandardne dodávaný 10-stupňový automat a pohon zadných kolies. V ponuke je však, pochopiteľne, aj príplatkový pohon oboch náprav. Skôr či neskôr sa môžeme tešiť aj na modernizáciu ostrej verzie CT5-V, ktorá pod kapotou skrýva veľkoobjemový osemvalec.

2.0 Turbo – benzínový štvorvalec, 177 kW/240 koní a 349 Nm

– benzínový štvorvalec, 177 kW/240 koní a 349 Nm 3.0 Twin-Turbo – benzínový šesťvalec, 250 kW/340 koní a 548 Nm

Na trh sa modernizovaný Cadillac CT5 dostane začiatkom budúceho roka.