ZOZNAM: Všetky nové seriály a filmy na Netflixe v októbri

Na Netflix sa v októbri 2023 dostanú desiatky nových seriálov a filmov. Bude čo pozerať každý jeden deň.

Čo všetko Netflix pridá do svojho robustného katalógu v októbri 2023? Predplatitelia sa môžu tešiť na nával španielskych, kórejských, európskych aj amerických seriálov, nové, hollywoodskymi hviezdami nabité filmy, dokumenty, reality shows, animáky a v podstate všetko, pre čo si Netflix predplácajú.

1. október

60 Days In (Season 4) – reality show

Blessers (2019) – africká komédia

Django (1 séria) – francúzsky western

Identity Thief (2013) – Melissa McCarthy a Jason Bateman v komédii o účtovníkovi, ktorý naháňa podvodníka.

Miss Juneteenth (2020) – film o vychovávaní rebelujúcej dcéry v afro-americkej kultúre a spoločnosti.

Last Vegas (2013) – Robert De Niro, Michael Douglas a Morgan Freeman v spoločnej komédii o zábave a láske v Las Vegas.

One Piece (New Seasons) – nové série pre anime verziu One Piece.

Pompeii (2014) – Kit Harington v historickom, katastrofickom filme o Pompejách.

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

The Monuments Men (2014) – historická, vojnová komédia od Georga Clooneyho.

The Night Logan Woke Up (1 séria) – thriller

3. október

Brother (2022) – dráma o dvoch dospievajúcich černošských bratoch.

4. október

Beckham (miniséria) Netflix Original – dokumentárna miniséria o slávnom futbalistovi.

Filip (2023) – Poľský vojnový film o Poliakovi, ktorý počas 2. svetovej vojny slúžil v nemeckom hoteli.

Keys to the Heart (2023) Netflix Original – filipínska dráma o boxerovi.

Race to the Summit (2023) Netflix Original – dokument o dvoch horolezcoch, ktorí súťažia o titul najrýchlejšieho horolezca na svete.

Super Pumped: The Battle for Uber (1 séria) – Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler v seriáli o vzostupe Uberu.

The Transporter: Refuelled (2015) – Reštart série o Kuriérovi (Jason Statham), tentoraz v hlavnej role s Edom Skreinom (Deadpool).

5. október

Everything Now (1 séria) Netflix Original – britský dramatický seriál o tínedžeroch.

House of Spies (2023) Netflix Original – bollywoodsky špionážny thriller.

Khufiya (2023) Netflix Original – indický thriller.

Lupin (Part 3) Netflix Original – 3. séria o francúzskom lúpežníkovi Lupinovi.

Sex Tape (2014) – Jason Segal a Cameron Diaz v romantickej komédii zistia, že sexuálna nahrávka, ktorú nakrútili minulú noc, zmizla.

6. október

A Deadly Invitation (2023) Netflix Original – krimi film.

Ballerina (2023) Netflix Original – kórejský film o bývalej bodyguardke, ktorá sa vydá na cestu pomsty.

Fair Play (2023) Netflix Original – erotický thriller o mladom páre, ktorých vzťah naruší zmena dynamiky, keď obaja usilujú o povýšenie v rovnakej práci.

9. október

Stranded with my Mother-in-Law (1 séria) Netflix Original – brazílska reality show o párikoch, ktoré musia čeliť problémom s ich svokrami.

10. október

Last One Standing (Season 2) Netflix Original – japonská reality show

11. október

Big Vape: The Rise and Fall of Juul (1 séria) Netflix Original – dokument o spoločnostiach vyrábajúcich vape fajčenie.

Pact of Silence (1 séria) Netflix Original – mexický mysteriózny seriál o influencerovi, ktorý prenikne do životov a tajomstiev štyroch žien.

12. október

Deliver Us From Evil (2014) – Eric Bana je policajt, ktorého kňaz presvedčí, že do krimi prípadu je zapojený diabol.

Good Night World (1 séria) Netflix Original – anime podľa známej mangy

LEGO: Ninjago Dragons Rising (1 séria) – pokračovanie detského animáku

The Fall of the House of Usher (1 séria) Netflix Original – hororový seriál od Mikea Flanagana (Midnight Mass, Haunting of Hill House) o riaditeľovi skorumpovanej farmaceutickej spoločnosti, ktorému začnú z ničoho nič zomierať deti.

13. október

Ijogbon (2023) Netflix Original – nigérijský film o štyroch chlapcoch, ktorí nájdu diamanty a rozpúta to chaos.

The Conference (2023) Netflix Original – švédsky hororový film.

14. október

Tammy (2014) – Melissa McCarthy v komédii príde o prácu a zistí, že ju podvádza manžel.

The Misfits (2021) – akčný film o zlodejov s Piercom Brosnanom.

Look Away (2018) – Jason Isaacs v hororovom thriller

16. október

Long Shot (2019) – Charlize Theron a Seth Rogan v romantickej komédii o tom, ako sa novinár stretne so svojou pestúnkou, ktorá sa medzitým stala štátnou tajomníčkou USA.

Oggy Oggy (Season 3) Netflix Original – detský animovaný seriál.

17. október

I Woke Up A Vampire (1 séria) Netflix Original – tínedžerský seriál o 13-ročnej dievčiny, ktorá zisťuje, že je na pol upír.

The Devil on Trial (2023) Netflix Original – dokument o mužovi, ktorý tvrdil, že vykonával zločiny v mene diabla.

18. október

Dark Water (1 séria) Netflix Original – televízny thriller.

19. október

Bodies (miniséria) Netflix Original – britský kriminálny, mysteriózny seriál o štyroch detektívoch žijúcich v štyroch rozličných obdobiach (od 1890 až po 2050), ktorí na rovnakom mieste nájdu rovnaké telo.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (1 séria) Netflix Original – sci-fi anime od tvorcu Castlevanie

Neon (1 séria) Netflix Original – seriál o trojici hudobníkov cestujúcich naprieč USA.

20. október

Creature (miniséria) Netflix Original – turecký, historický fantasy seriál.

Doona! (1 séria) Netflix Original – kórejský coming of age romantický seriál.

Elite (7. séria) Netflix Original – španielska tínedžerská dráma.

Kandasamys: The Baby (2023) Netflix Original – africká komédia

Old Dads (2023) Netflix Original – Bill Burr si zahral vo svojom režijnom debute o troch chlapoch, ktorým sa okolo 50-tky narodia prvé deti a nevedia si s tým poradiť, keďže sú vo svete mileniálov stratení.

Surviving Paradise (1 séria) Netflix Original – reality show o prežívaní v nehostinných podmienkach.

25. október

Life on our Planet (1 séria) Netflix Original – David Attenborough nahovoril ďalší prírodovedecký dokument. Tentoraz o už vyhynutých živočíchoch a o tom, ako v minulosti prežívali.

26. október

Pluto (1 séria) Netflix Original – japonské anime o futuristickom svete s robotmi.

27. október

Pain Hustlers (2023) Netflix Original – Emily Blunt a Chris Evans hviezdia v dráme o žene, ktorá zbohatla vo farmaceutickej spoločnosti, no porušila pritom zákony.

Sister Death (2023) Netflix Original – španielsky horor.

TORE (1 séria) Netflix Original – švédska dramédia o mladíkovi, ktorý prežil obrovskú stratu a robí všetko pre to, aby sa s tým vyrovnal.