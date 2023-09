Z českej plavkyne sa stala úspešná pornoherečka. Film Její tělo má potenciál pobúriť a ohúriť celé Slovensko a Česko

Film Její tělo zobrazí príbeh slávnej českej pornoherečky, ktorá mala pred zranením našliapnuté na veľké športové výkony. Sleduj prvý trailer.

Andrea Absolonová bola úspešná česká skokanka do vody. Po vážnom zranení chrbtice musela so športom skončiť a nájsť si zamestnanie. Nakoniec sa rozhodla vstúpiť do sveta pornografie a stala sa z nej slávna pornoherečka pod pseudonymom Lea De Mae. Andrea zomrela na následky rakoviny mozgu v roku 2004 vo veku 27 rokov.

Filmári sa inšpirovali jej životom a nakrútili film Její tělo. Hlavnú rolu stvárnila slovenská herečka Natalia Germani (Svetlonoc), ktorá v traileri trochu bojuje s českým prízvukom. Okrem nej si v snímke zahrali aj Zuzana Mauréry či Denisa Barešová (Oběť, Prišla v noci).

Drámu režírovala Natálie Císařovská, pre ktorú ide o celovečerný debut. Bontonfilm naplánoval premiéru na 23. novembra 2023.