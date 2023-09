VIDEO: Takmer dostal ranu smrti. Syn chcel vystrašiť obávaného MMA zápasníka, takto to dopadlo

Na niektorých ľudí sa neoplatí robiť „pranky“.

Každý, kto trocha viac sleduje MMA, vie, kto je Alex „Poatan (Hands of Stone)“ Pereira. Tridsaťšesťročný Brazílčan prišiel do UFC ako hurikán a bolo jasné, že len z jedného dôvodu.



Chcel vziať opasok šampióna Israelovi Adesanyovi a to sa mu aj úspešne podarilo, keď v organizácii po troch pôsobivých výhrach v rade dostal zápas o titul. Hoci si ho jeho dlhoročný rival, ktorého predtým dvakrát porazil v kickboxe, vzal neskôr naspäť, v očiach fanúšikov zostal Pereira naďalej obrovským postrachom.

Ako píše Sportskeeda, vyzerá to tak, že u svojich synov toľko rešpektu nezískal, keďže sa ho pokúsili vystrašiť. Ich nevinný žartík sa takmer skončil katastrofou. Zatiaľ čo jeden z nich sa prezliekol do desivého kostýmu a čakal potme za rohom, až sa otec vráti, druhý všetko zaznamenával na video.

Keď Pereira dorazil domov a zažal svetlo, okamžite sa vyľakal, no takisto automaticky zovrel päsť a napriahol sa, rovnako ako keď sa v zápase chystá na tú najtvrdšiu ranu. Jeho syn sa zjavne vyľakal ešte viac. Šiel intuitívne k zemi sám, zatiaľ čo „kameraman“ otca rýchlo upozornil, že za maskou sa skrýva jeho brat, aby ho neudrel.



Zmätený Pereira sa nakoniec síce včas zastavil, ale potomkom poriadne vynadal a jasne ich upozornil, aby nič podobné už nikdy neskúšali. Mohlo by to dopadnúť veľmi zle. Keď totiž Brazílčan niekoho v klietke „vypne“, musia do nej okamžite vkročiť zdravotníci.



Z tejto situácie si ihneď začali robiť žarty fanúšikovia, ktorí jeho syna označili za šialenca. Vraj mohlo ísť o jeho posledný „prank“ vôbec. Iný napísal: „Takmer 8 miliárd ľudí je na svete a on si vybral Alexa Pereiru, aby ho vystrašil.“



Bojovník sa po odvete s Adesanyom presunul do vyššej poloťažkej váhy (do 93 kilogramov) a pravdepodobne bude ešte tento rok zápasiť s Čechom Jiřím Procházkom o titul divízie. Naposledy totiž porazil ďalšieho bývalého šampióna, Poliaka Jana Błachowicza.