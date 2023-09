Aquaman 2 má vonku prvý trailer a vyzerá prekvapivo dobre. Zaujme však svojím podmorským svetom a efektmi po krásnom Avatarovi 2?

Warner Bros. vydalo oficiálny trailer na film Aquaman and the Lost Kingdom. O čom bude pokračovanie a ako vyzerajú podmorské efekty?

Štúdio Warner Bros. vydalo oficiálny, takmer 3-minútový trailer na Aquaman and the Lost Kingdom. Pokračovanie najúspešnejšieho komiksového filmu od DC (v kinách zarobil 1,15 miliardy dolárov) vyjde v kinách 20. decembra. Bude to posledný kúsok v rámci prepojeného filmového vesmíru DCEU. Opäť ho režíroval James Wan, ktorý sa postaral aj o jednotku.

V dvojke sa vrátia všetky hlavné preživšie postavy z jednotky okrem Willema Defoa, ktorý si na nakrúcanie údajne nenašiel čas. Príbeh dvojky bude rozoberať záporáka Black Manta, ktorý chce stále pomstiť smrť svojho otca a zničiť Aquamana.

Tentoraz je oveľa silnejší, keďže disponuje zbraňou zvanou Black Trident. Aquaman sa preto obráti na svojho uväzneného brata Orma (Patrick Wilson) a spoločne sa pokúsia zachrániť podmorské kráľovstvá. Z hľadiska úrovne vizuálnych efektov sa Aquaman 2 podobá na jednotku, ale je otázne, či to divákom bude stačiť. Minulý rok ich totiž svojou vizuálnou kvalitou ohúril Avatar 2.