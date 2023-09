Brooklynský upír znásilňoval a jedol deti: Vzrušovalo ho, keď si do slabín pichal ihly, a preto to robil aj svojim obetiam

Kanibal Albert Fish bol jedným z najzvrátenejších sériových vrahov dejín Ameriky.

November 1934 Manhattan, Spojené štáty americké – Delia Flanaganová-Buddová vyjde pred verandu svojho domu, aby skontrolovala poštu. Keď ju zbadá sused Joe, pokúsi sa jej prihovoriť. Žena ho zo slušnosti pozdraví, ale o konverzáciu záujem nemá. Ako mátoha odkráča k schránke stojacej na trávniku pred domom.

Joe si to neberie osobne, pokračuje v hrabaní lístia. Na spôsoby susedy je dávno zvyknutý a má pre ne pochopenie. Odkedy jej pred šiestimi rokmi zmizla desaťročná dcérka Grace, je pre Deliu život iba utrpením. Dodnes úrady evidujú Grace ako nezvestnú, a hoci je len veľmi malá pravdepodobnosť, že ešte žije, suseda túto stratu v sebe nedokáže uzavrieť. Verdikt – nech už je akýkoľvek – by určite pomohol ukončiť jej trápenie poháňané planou nádejou.

Počas toho, ako sa prehrabáva medzi listami, natrafí na obálku bez adresáta. S počudovaným výrazom ju otvorí. „Drahá pani Buddová,“ píše sa v liste... „V nedeľu 3. júna 1928 som vás pozval na 406 W. 15 St. (adresa, pozn. red). Priniesol som vám syr a jahody. Dali sme si spoločný obed. Grace mi sadla do lona a pobozkala ma. Rozhodol som sa, že ju zjem.“ Len čo Delia prebehne očami rukopis, zloží sa na zem s hysterickým plačom. Okamžite k nej pribehne Joe, aby zistil, čo sa deje. Snaží sa ju utíšiť, ale suseda ho ignoruje.



Siahodlhý list od neznámeho adresáta opisoval chaotický príbeh lodníka, ktorému zachutilo ľudské mäso. Deliu zničila najmä pasáž s podrobným opisom vraždy jej dcéry Grace. Vrah ju údajne udusil, rozštvrtil a upiekol v peci, aby ju mohol zjesť.

Ako neskôr odhalí vyšetrovanie polície, odosielateľom listu bol kanibal a sériový vrah Albert Fish. Pre krutosti, ktoré za život spáchal, ho prezývali aj ako „Vlkolaka z Wysterie“, „Brooklynského upíra“ či „Boogey Mana“. A hoci mu policajti dokázali len tri vraždy, sám tvrdil, že za život zabil až 100 detí: z každého amerického štátu jedno.

Z neľudských činov, ktorých sa útly Američan dopustil, mnohých ľudí dodnes napína. Tvrdia, že to, čo spravil, nedokáže urobiť človek, iba monštrum. Každé monštrum však muselo nejako vzniknúť.



Príšerné detstvo

Hamilton Howard Albert Fish sa narodil 19. mája 1870 vo Washingtone Randallovi a Ellen Fishovcom. Ešte počas detstva mu lekári diagnostikovali duševnú poruchu, čo v jeho rodine nebolo nič neobvyklé. Duševnými ochoreniami trpeli aj dvaja ďalší Albertovi súrodenci, strýko a mama, píše portál Thoughtco.



Krátko potom, čo chlapec oslávil svoje piate narodeniny, musel pochovať svojho otca. Randall Fish zomrel prirodzenou smrťou vo veku 80 rokov. Čerstvá vdova Ellen nemala po smrti manžela dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa dokázala postarať o svoje deti. Alberta aj so súrodencami preto poslala do sirotinca. Práve na tomto mieste sa zrodila Albertova vášeň pre bolesť a utrpenie.