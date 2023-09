Staň sa vlastníkom luxusného elektrického MINI Coopera. Stačí, ak sa zapojíš do tejto súťaže od Coca-Coly

Nemáš sa na čom voziť? Tak nepremeškaj príležitosť vyhrať nového štvorkolesového kamoša.

Osvieženie bez cukru a kalórií, navyše s tou najlepšou chuťou, to je Coca-Cola Zero. Zoženieš ju aj vo variante Zero Lime, teda s ovocnou limetkovou príchuťou. Či už si dáš tú, alebo tú, môžeš sa hravo stať šťastným vlastníkom úplne nového elektrického MINI Coopera.

Ochutnaj nové príchute obľúbenej koly Coca-Cola. Zdroj: Coca-Cola

Stačí sa zapojiť do jednej z ďalších obľúbených a ikonických súťaží, ktoré Coca-Cola pravidelne pripravuje pre svojich zákazníkov. Ceny sú vždy hodnotné, tentoraz sa však Coca-Cola vytiahla s elektrickým miláčikom na štyroch kolesách. Britských MINI Cooperov na slovenských cestách veľa nie je, zasúťaž si o ten svoj.

Ako na to?

V prvom rade naskenuj QR kód z obalu nápoja Coca-Cola Zero alebo Coca-Cola Zero Lime, ktorý ťa prenesie do Coca-Cola aplikácie. Pod každým viečkom fľaše aj uzáverom plechovky nájdeš súťažný kód. Ten potom zadáš do aplikácie a môžeš sa tak zapojiť do žrebovania. A je naozaj sa na čo tešiť! Luxusný elektrický MINI Cooper – ako inak, v červenej farbe – čaká na svojho majiteľa.

Nezmeškaj šancu vyhrať lákavé ceny. Zdroj: Coca-Cola

Coca-Cola však prináša množstvo ďalších cien, medzi ktorými nájdeš napríklad tablet Samsung, digitálny zápisník, peňaženku s Airtagom, pixel ľadvinku s LED displejom. Nechýba ani Coca-Cola štýlový merch: cestovná taška, batoh, ľadvinka, ale aj napríklad bluetooth reproduktor. Tak neváhaj, súťaž beží až do 1. 11. 2023.