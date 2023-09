60-ročná plavkyňa chce preplávať 180 kilometrov medzi žralokmi. Film podľa skutočného príbehu dorazí na Netflix

Netflix nakrútil s oscarovou herečkou Jodie Foster film o nezabudnuteľnom výkone ženy, ktorá uchvátila celý svet.

Mount Everest plávania, tak označujú trasu z Kuby na Floridu. 60-ročná plavkyňa Diana Nyad (na Oscara nominovaná Annette Bening) sa v roku 2011 rozhodla zvládnuť to, a to bez klietky ochraňujúcej ju pred žralokmi.

Žiadny iný plavec to ešte nedokázal, no ona verila, že sa jej to podarí. Nasledujúce štyri roky strávila trénovaním a skúšaním svojich limitov spoločne so svojou najlepšou kamarátkou a trénerkou Bonnie Stoll (oscarová Jodie Foster). Okrem nich si vo filme zahral aj Rhys Ifans (The King’s Man).

Film sa dostane do kín 20. októbra a na Netflix 3. novembra. Režírovala ho dvojica Elizabeth Chai Vasarhelyi a Jimmy Chin (oscarový dokument Free Solo, The Rescue). Tí majú bohaté skúsenosti s tvorbou špičkových dokumentárnych filmov, no Nyad bude ich celovečerným, hraným debutom.