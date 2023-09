V slovenských domácnostiach sa objavujú potraviny s týmto označením. Malo by pozitívne ovplyvniť tvoje nákupy

Na Slovensku je používanie Nutri-score zatiaľ dobrovoľné.

Jedz veľa tmavozelenej a vyhýbaj sa červenej. Systém Nutri-score je farebné označenie potravín, ktoré ti má pomôcť urobiť lepšie rozhodnutie o tom, čo vložíš do svojho nákupného košíka. Tento údaj na základe vedeckého výpočtu prezrádza, akú má daná potravina nutričnú hodnotu. Teoreticky.

Na Slovensku je používanie Nutri-score zatiaľ dobrovoľné. Medzi obchody, ktoré sa pridali k označovaniu výživovej hodnoty potravín, už patrí aj Lidl. Momentálne nájdeš v ponuke diskontu viac ako 300 potravín s týmto označením. Ďalšie budú postupne pribúdať.

Keďže výrobky s päťfarebným semaforom Nutri-score sa objavujú v slovenských domácnostiach čoraz častejšie, vysvetlíme ti, ako sa v ňom orientovať. Transparentné označenie potravín môže byť veľmi užitočné, ak ho dokážeš vnímať správne.

Čo je to „nutriskóre“?

Nutri-score alebo „nutriskóre“ vyvinul francúzsky zdravotnícky orgán Santé Publique France. Z tohto ohodnotenia sa dozvieš, ktoré potraviny vo svojom jedálničku preferovať a ktoré obmedzovať. Bez farebného označenia zostáva ovocie, zelenina, potraviny pre dojčatá a klinická výživa.

Metodika výpočtu sa neustále rozvíja. Schému Nutri-Score odporúča európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe). Na Slovensku ju okrem iných, odporúča aj Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu či Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva.

Ako spotrebiteľovi ti orientácia podľa nutriskóre má pomôcť robiť uvedomelejšie rozhodnutie pri výbere potravín a nakupovať zdravšie. Výrobcov má zas motivovať používať kvalitnejšie suroviny.

Zdroj: Adobe Stock

Na výpočet Nutri-Score je potrebné určiť množstvo rôznych zložiek a živín v 100 gramoch alebo 100 ml produktu. Odborníci na to používajú rovnicu, ktorá sa nazýva Raynerova stupnica.

V prvom kroku výpočtu sú najprv posúdené živiny, ktoré majú menej pozitívny vplyv na zdravie (nasýtené mastné kyseliny, soľ, cukor). Podľa Raynerovej stupnice získajú hodnotu 0 až 10 bodov. V druhom kroku sa žiadúcim živinám a zložkám prideľuje 0 až -5 bodov. Táto kategória zahŕňa vlákninu, bielkoviny, zeleninu, ovocie, niektoré olejnaté semená a orechy.

Čím potravina dosiahne nižšiu celkovú hodnotu na Raynerovej stupnici, tým vyššie nutriskóre získa. Ukážku výpočtu nutriskóre nájdeš aj na tomto odkaze. Napríklad potraviny, ktoré zaraďujeme do kategórie A, majú podľa stupnice -15 až -1 bod. Na druhej strane výrobky typu E majú od 19 do 40 bodov.



Podľa Nutri-score sú potraviny rozdelené takto:

A (tmavozelené) – Výrobky s vysokou výživovou hodnotou, ktoré môžeme jesť neobmedzene.

B (svetlozelená) – Výrobky s vysokou výživovou hodnotou, ktoré by sme mali mať v jedálničku často.

C (žltá) – Tieto výrobky spĺňajú výživové normy a môžeme ich jesť často.

D (oranžová) – Niektoré zložky v tejto potravine dosiahli vyššie hodnoty a ich spotrebu by sme mali kontrolovať.

E (červená) – Tieto výrobky majú viac zložiek s vyššou hodnotou, a preto ich odborníci odporúčajú konzumovať iba občas.

Zdroj: Pexels/Daria Shevtsová

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy, pri potravinách na opačnom konci by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov,“ vysvetľuje špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábryová.

Zdroj: nutriscoreslovakia.sk

Výskum z roku 2019 skúmal nákupné správanie v 12 krajinách. Získané dáta potvrdili, že ľudia, ktorí vnímali nutriskóre, mali v košíku o 4,5 % nutrične hodnotnejšie potraviny ako kontrolná skupina.

Rovnaký pozitívny efekt Nutri-score potvrdila aj ďalšia štúdia. Zákazníci, ktorí sledovali nutriskóre, si vkladali do nákupného košíka viac čerstvých potravín, mäsa a menej spracovaných výrobkov a polotovarov.

Vplyvom Nutri-score na kvalitu sortimentu a nákupné správanie zákazníkov sa preto zamýšľajú už aj samotní predajcovia. „Zdravie našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležité. Každý deň totiž v našich 164 predajniach oslovujeme viac ako 250 000 zákazníkov a prispievame k ich výžive. Chceme im ponúknuť produkty, vďaka ktorým sa budú stravovať zdravo a udržateľne,“ vysvetlil konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing Martin Nagy.

Martin Nagy dodáva: „Prostredníctvom Nutri-Score im chceme umožniť robiť informovanejšie a pre ich zdravie prospešnejšie rozhodnutia. Je to ďalší krok na ceste k vedomej výžive, ktorej súčasťou je aj ukončenie detského marketingu pri nezdravých potravinách či znižovanie pridaného cukru a soli v zložení vlastných značiek.“

Nezabúdaj premýšľať

Americká detská dietologička a hovorkyňa Akadémie výživy a dietetiky Amy Reed však upozorňuje, že pokiaľ ide o živiny, rôzne vekové skupiny môžu mať rôzne potreby – tento fakt nutriskóre príliš nezohľadňuje. Päťfarebná tabuľka je veľmi užitočnou pomôckou, no nezabúdaj na „sedliacky rozum“,

Odborníčka to vysvetľuje na príklade výberu stravy pre deti mladšie ako 2 roky. „V jedálničku pre tieto deti sú aj výrobky s vyšším obsahom zdravých tukov, aby podporili vývoj mozgu. Ak si rodič vyberie produkt na základe Nutri-score, ktorý naznačuje, že má ‚nízky obsah tuku‘, nemusí to byť pre malé dieťa tá najlepšia voľba,“ dodáva.

Olivový olej, orechy alebo mliečne výrobky môžu v dôsledku vysokého obsahu tuku získať horšie hodnotenie aj napriek tomu, že môže ísť o kvalitné a nutrične hodnotné produkty. Pri tomto type výrobkov si preto výživovú hodnotu a zdravotné benefity hlbšie naštuduj.

Zdroj: Unsplash/Towfiqu barbhuiya

Ďalším faktorom, na ktorý by sme nemali zabúdať, je kalorický príjem. „Konzumácia príliš veľkého množstva produktu typu A môže viesť k tomu, že ľudia začnú príjímať oveľa viac kalórií. Následkom môže byť nechcené priberanie,“ vysvetľuje.

Označenie Nutri-score je veľmi užitočnou pomôckou, vďaka ktorej možno siahneme v obchode po kvalitnejších výrobkoch. Neber to však ako jediný a smerodajný údaj. Aby bolo takéto uvedomelé nakupovanie efektívne, nezabúdaj zvážiť ďalšie nutričné vlastnosti jednotlivých potravín a celkový kalorický príjem.

S nákupom kvalitnejších a výživných potravín ti pomôže aj Lidl. Na policiach diskontu nájdeš viac ako 300 výrobkov s označením Nutri-score a ich počet neustále pribúda. Aktuálnu ponuku si môžeš pozrieť v online letáku.