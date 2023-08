TRAILER: Adam Driver je Enzo Ferrari. V novej dráme bude podvádzať manželku a pretekať na nebezpečných autách

Sleduj trailer na očakávanú drámu Ferrari od režiséra Michaela Manna s Adamom Driverom v hlavnej role.

Režisér a producent Michael Mann (Heat, Miami Vice, Ali) nakrútil svoj dlho pripravovaný biografický film o Enzovi Ferrarim. Enzo bol slávny konštruktér áut a zakladateľ automobilky Ferrari, ktorý mal hlbokú vášeň pre pretekanie.

Snímka sa bude odohrávať najmä v roku 1957, keď bola jeho spoločnosť na pokraji krachu a spoločne s manželkou sa vyrovnávali so smrťou ich syna Dina. Ich druhý syn si pritom nevedel nájsť miesto vo svete.

Enzov život sa vtedy rútil strmo z kopca, no on sa nevzdal a rozhodol sa zúčastniť pretekov 1957 Mille Miglia, ktoré znamenali viac ako 1 600 kilometrov naprieč celým Talianskom. Enza si zahral Adam Driver (Marriage Story), pričom pôvodne rola patrila Hughovi Jackmanovi. Enzovu manželku Lauru stvárni Penelope Cruz a v snímke si zahrá aj Shailene Woodley (The Fault in Our Stars).

Ako napovedá trailer, vo filme bude veľa drámy, historických momentov, ale aj pretekania a napínavých momentov. Dráma Ferrari sa premiéry dočká na filmovom festivale v Benátkach už v septembri. Do kín sa dostane v období Vianoc.