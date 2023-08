10 najlepších moderných anime – nájdeš ich aj na Netflixe či Disney+

Toto sú najlepšie nové a moderné anime seriály, ktoré binge-watchneš za deň.

Anime je každým rokom populárnejšie a vzniká čoraz viac kvalitnejších seriálov. Niektoré anime z posledných rokov fungovali aj ako vstupná brána pre ľudí, ktorí mu dovtedy nedali šancu. V tomto článku je anime z posledných rokov, ktoré je unikátne, a viacero divákov si po ich pozretí môže povedať, že bez anime už nemôžu žiť. Nečakaj však žiadny Attack on Titan, Naruta, Full Metal Alchemist či One Punch Man.

1. Odd Taxi (Crunchyroll)

Taxikár Odokawa žije veľmi jednoduchý a stereotypný život. Je s ním však spokojný a nič by na ňom nemenil. Odokawa nie je veľmi zhovorčivý, pre väčšinu ľudí je „divný“, no zároveň je dobrosrdečný a pre svojich priateľov urobí čokoľvek. Jeho zákazníci sú komedianti, popové idoly, zdravotné sestričky s temnou minulosťou, vrahovia, grázli, vydierači či závislí hráči.

Odokawa sa postupne pre týchto ľudí a ich problémy čoraz hlbšie zamotáva do kriminálneho podsvetia a začína byť jasné, že ide o život nielen jemu, ale aj jeho najbližším. Čerešnička na torte? Všetky postavy v tomto anime sú antropomorfné zvieratá. Odd Taxi zaujme komplexnými postavami, silným dejovým zvratom na konci a záživnou zápletkou.

2. Jujutsu Kaisen (Crunchyroll)

Jujutsu Kaisen ocenia najmä fanúšikovia snímky Demon Slayer. Namiesto démonov tu však špeciálne vyškolení jedinci lovia a zabíjajú kliatby. Tie sa zhmotňujú na miestach, kde sú najsilnejšie a najväčšie zhluky negatívnych emócií. Niektoré sú slabšie, iné sú schopné zotročiť si ľudstvo či stať sa masovými vrahmi.

Rovnováha medzi kliatbami a ich ničiteľmi sa navždy zmení po tom, čo stredoškolák Yuji Itadori prehltne nesmierne silný prekliaty objekt, ktorý z neho spraví beštiu. Samotný Yuji sa však dokáže ovládať. Začne sa učiť, ako byť „exorcistom“ kliatob, spozná svojich rovesníkov a spoločne začnú bojovať vo vizuálne strhujúcich bitkách.

3. Spy x Family (Crunchyroll)

Agent Twilight sa k svojmu cieľu musí dostať veľmi ťažkopádnou cestou. Aby zabránil svetovej vojne, musí si do dvoch týždňov adoptovať dcéru a nájsť manželku, aby pôsobil ako seriózny rodinný muž na úrovni. Svoju dcéru následne musí dostať na azda najprestížnejšiu školu na svete a spraviť z nej vychované a inteligentné mladé dievča. Twilight však netuší, že Anya je telepat a dokáže čítať myšlienky iných ľudí.

Je tak jediná, kto vie, že jej náhradná matka Yor je vrahyňa. Ide o nevšednú rodinu, ktorej členovia si k sebe postupne nachádzajú cestu a začínajú sa ľúbiť. Je však jasné, že jedného dňa sa o sebe navzájom dozvedia pravdu a rozpúta sa peklo.

4. Chainsaw Man (Crunchyroll)

Slávna japonská manga sa konečne dočkala anime adaptácie, za ktorou stojí legendárne štúdio Mappa (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan), čo vidieť na kvalite animácií. V prvej sérii sme videli len minimum statických záberov a animácie postáv vyzerajú plynulejšie a anime je celkovo živšie.

Príbeh sleduje Denjiho, ktorý sa spojí s démonom a z tela mu vyrastú motorové píly, ktorými rozsekáva démonov v Japonsku. Denji je nadržaný mladý muž, ktorý žil celý život v biede a naraz je obklopený krásnymi ženami a chutným jedlom. Anime má vtipné postavy, skvelú akciu a viacero prekvapivých dejových zvratov, ktoré diváka šokujú.

5. Zom 100 (Crunchyroll)

Akira Tendo sa dostane do firmy svojich snov. Vykľuje sa z neho však skôr hororová práca, keď ho korporátna firma tri roky vykorisťuje a zdiera. Akira na konci vyzerá už ako zombík bez energie a chuti do života. Ironicky sú to práve zombíci, ktorí ho zachránia. Vo svete totiž vypukla skutočná zombíkovská apokalypsa.

Akiru to však poteší, keďže to znamená, že už nemusí ísť do práce. Namiesto toho začne vo svojom živote robiť čo, po čom vždy túžil, no skrz prácu na to nikdy nemal čas. Zom 100 je nesmierne farebný, štylizovaný postapokalyptický seriál s vtipnými postavami, akciou a epizódami, v ktorých sa vždy deje niečo unikátne, nové a zaujímavé.

6. Summer Time Rendering (Disney+)

Po smrti svojich rodičov vyrastal Shinpei Ajiro so svojou novou rodinou a sestrami Ushiou a Miou. Neskôr sa vybral žiť sám do Tokya, no o dva roky neskôr sa vracia do svojho rodného mesta na ostrove Hitogashima, aby sa zúčastnil na pohrebe Ushi, ktorá sa utopila.

Shinpei však zisťuje, že Ushi mala na krku známky po škrtení, a o deň neskôr zisťuje, že ako ona, tak Mio majú klony, takzvané tiene, ktoré ich prenasledujú. V ten deň zabije tieň Mio skutočnú Mio a aj Shinpeia, ktorý sa zobúdza o dva dni neskôr a zisťuje, že sa deje niečo šialené. Summer Time Rendering má v sebe štipku romantiky, no v prvom rade ide o excelentný mysteriózny príbeh s mnohými zvratmi.

7. Cyberpunk: Edgerunners (Netflix)

Cyberpunk: Edgerunners ponúkol ešte lepší príbeh s prepracovanejšími postavami ako videohra, podľa ktorej vznikol. Hlavnou postavou je David, ktorý po tragickej udalosti ostane na ulici. Jeho jedinou možnosťou je pridať sa na stranu zločinu. Postupne si svoje telo vylepšuje rôznymi implantátmi a čipmi, aby dokázal držať krok s ostatnými.

Okolo neho je však veľa ľudí, ktorí sa z tých všetkých čipov zbláznia. Edgerunners má v sebe štipku romantiky a úžasne pracuje s nádejou na lepší život, ktorá mnohých ľudí v tomto nočnom meste už opustila. Seriál má navyše v niekoľkých epizódach jedinečnú animáciu.

8. Demon Slayer (Netflix)

Hlavnou postavou je Tanjiro, ktorý sa zaprisahá, že sa stane lovcom démonov po tom, čo mu neznámy démon zavraždil celú rodinu. Nažive ostala iba jeho mladšia sestra Nezuko, z ktorej sa stal polovičný démon a ktorá mu pomáha na jeho ceste za pomstou.

Seriál oplýva úžasnou animáciou a dych berúcimi súbojmi plnými nadprirodzených elementov a nadľudských útokov s katanami a inými zbraňami. Zároveň diváka občas poteší odľahčeným humorom a sympatickými postavami.

Demon Slayer je nesmierne populárna manga aj anime. Film Mugen Train zarobil v kinách celosvetovo 507 miliónov dolárov, čím sa v roku 2020 stal najzárobkovejším filmom na celom svete.

9. Mob Psycho 100 (Crunchyroll)

Anime sa zameriava na tínedžera Moba, ktorý ma psychické a telekinetické schopnosti a je jednou z najsilnejších bytostí na planéte. Využíva ho podfukár Reigen, s ktorým spoločne vyháňajú démonov a diablov.

Anime si diváci zamilujú už po niekoľkých epizódach. Nie je totiž iba o súbojoch s démonmi a záporákmi (tie sú však bravúrne zrežírované a animované), ale aj o psychickom zdraví a charakteroch postáv, ktoré sa postupne vyvíjajú.

10. Vinland Saga (Netflix)

V prvej sérii diváci sledujú malého vikingského chlapca Thorfinna, z ktorého sa stáva brutálny vrah. Plieni a zabíja, aby sa dostal bližšie k mužovi Askeladdovi, ktorého chce zabiť, keďže mu zabil otca. Prvá séria predstavuje brutálne a autentický pohľad na zverstvá, aké páchali Vikingovia počas svojich „návštev“ na európske územia.

V druhej sérii diváci sledujú hlavnú postavu Thorfinna, z ktorého sa stal otrok na farme. Spozná tam Einara a spoločne začnú snívať o vytvorení miesta pre všetkých, ktorí majú plné zuby súbojov a zabíjania.