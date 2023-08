Ford ukázal vyhrotený Mustang GTD, ktorým chce potrápiť aj superšporty a zdolať slávny Nürburgring pod 7 minút

Úplne nová verzia GTD má tendenciu zdolať slávny Nürburgring pod 7 minút.

Ford Mustang je bezpochýb jedna z najväčších športových ikôn, nikdy však nešlo o vyslovene šoférske náčinie, ktoré dokázalo držať krok s ozajstnými športiakmi. Modrý ovál však vskutku prekvapivo predstavuje úplne novú verziu s dodatkom GTD, ktorá má zastúpiť vôbec najostrejší Mustang pre bežné cesty všetkých čias. Ako jeden z dôkazov má poslúžiť fakt, že GTD má tendenciu zdolať slávny Nürburgring pod 7 minút, no a to je už skutočne čo povedať, keďže ide o teritórium superšportov.

Novinka vychádza z pretekárskeho špeciálu Mustang GT3, o čom svedčí najmä maskulatúrny bodykit a rozmerné krídlo s aktívnou klapkou. Všetky nové komponenty aj niektoré panelové časti sú vyrobené z uhlíkových vlákien, karoséria sa pritom hrdí naozaj veľkým počtom otvorov na prívod aj vývoj vzduchu. Priamo za predným nárazníkom sú navyše hydraulické klapky, ktoré usmerňujú vzduch aj v závislosti od polohy zadného krídla.

V spodnej časti pribudol predný splitter, kompletný kryt spodku karosérie, no a vzadu rozmerný difúzor a dvojica oválnych titánových koncoviek výfuku s aktívnou klapkou. GTD má štandardne karbón-keramické brzdy Brembo a 20" kované hliníkové disky, ktoré je možné za príplatok vymeniť za horčíkové, obuté sú do pneumatík Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Žiadnym prekvapením nie je, že pod prednou kapotou sa nachádza 5,2-litrový motor V8, ktorý je preplňovaný osemvalcom. Jeho presný výkon automobilka nešpecifikovala, zatiaľ poznáme totiž len informáciu, že osemvalec bude mať vyše 800 koní a jeho obmedzovač bude až na úrovni 7 500 ot./min. Zaujímavosťou je, že Ford v tomto prípade siahol po tzv. transaxle riešení – 8-stupňová dvojspojková prevodovka nie je umiestnená priamo za motorom, ale až pri zadnej náprave, čím je docielené aj ideálne rozloženie hmotnosti 50:50.

Naznačuje to aj fakt, že vzadu nie je kufor a za bočnými dverami sú dodatočné otvory na prívod vzduchu, ktorý chladí prevodové ústrojenstvo. To je so samotným motorom spojené karbónovým kardanom. Unikátom je aj aktívny adaptívny podvozok, ktorý sa pri aktivácii režimu Track Mode zníži až o 40 milimetrov. Mustang GTD je tak naozaj pretekárske náčinie s unikátnou technikou a cestnou homologizáciou. Zodpovedať tomu bude však aj cena, ktorá sa odhaduje až na úrovni 300-tisíc dolárov.