Tieto slovenské influencerky si kúpili modrú fajku na Instagrame. Po novom dokážeš odhaliť, ktoré účty si platia za „dôležitosť“

Viac ako 200 eur ročne si za malú modrú ikonku vedľa mena na Instagrame platí čoraz viac Slovákov.

Instagram začiatkom roka 2023 spustil vo vybraných krajinách sveta novinku – predplatné, vďaka ktorému si už môže aj bežný používateľ zakúpiť tzv. „modrú fajku“, a teda potvrdenie overenia účtu.

Tú mali dovtedy k dispozícii len svetové osobnosti, športovci, novinári, politici alebo veľké značky. Tí o to požiadali a museli mať v tom čase odomknutý profil, osvedčiť svoju totožnosť občianskym preukazom a hlavne preukázať, že sú známa osobnosť alebo majú dostatočný vplyv na ľudí (napríklad novinári skrz médiá).

Na schválenie čakali niektorí aj niekoľko mesiacov a dostať to nemohol len tak hocikto. Najväčší problém získať overenie mali influenceri a influencerky, ktoré okrem polonahých fotiek v plavkách z dovoleniek neponúkali na svojom profile žiadny hodnotný a významný obsah, ktorý by mal na spoločnosť nejaký „impact“.

Aj preto si sa často mohol stretnúť s tým, že influencerka s 200 000 followermi nemala modrú fajku, zatiaľ čo športovec alebo reportér s pár stovkami alebo tisíckami followerov ju mal. Vzhľadom na nedostupnosť tohto overenia mali ľudia o to väčší záujem získať ho. A vedenie Instagramu si to dobre uvedomovalo.

Spoločnosť Meta, pod ktorú patrí Instagram a Facebook, sa preto rozhodla, že na tom poriadne zarobí a preto od nového roka prišla s predplatným overenia účtu. Spočiatku spustila novinku v USA, Austrálii a na Novom Zélande. Neskôr, v máji 2023, pribudlo aj Spojené kráľovstvo. Odrazu si tzv. blue check mohol dovoliť ktokoľvek aj so zamknutým účtom a pár followermi. Stačilo, ak si overenie zaplatili a povolili spoločnosti Meta overiť ich totožnosť.

Slovenskí influenceri sa po modrej fajke vrhli ako po údenom

V júli tohto roka začal Instagram ponúkať toto predplatné za 16,99 eura mesačne aj na ostatných trhoch, vrátane Slovenska. O novinku ponúkajúcu overenie formou predplatného okamžite prejavili stovky slovenských účtov, pričom mnohí z nich boli influenceri.

Sociálna sieť sľubuje, že s overením bude mať používateľ mnohé výhody. Sľubuje zvýšené zabezpečenie účtu, lepšiu podporu a jedinečné nálepky, ktoré sú dostupné iba pre predplatiteľov. Toto však v praxi nikto nevyužíva a väčšina účtov si len platí za „dôležitosť“. Hlavnou motiváciou je totiž fakt, že na prvý pohľad takmer nik nevie rozoznať osobnosť, ktorá získala modrú fajku „poctivo“ a bežného človeka, ktorý si ju zaplatil.

Mnohí si preto predplatné kúpili a tvárili sa, že ho dostali od Instagramu. Našli sa však aj čestní, ktorí to otvorene priznali. Medzi nimi napríklad najväčší český streamer Agraelus, vlastným menom Vojtěch Fišar (@vojtechagraelus), influencerka Lula Almaksus (@llnzz) či satirická hudobná skupina fungujúca aj ako meme stránka Supaspicybois (@supaspicybois6.0).

Kúpu nezmyselného overenia, ktoré v podstate nič okrem malej modrej ikonky vedľa mena na Instagrame nemení, argumentovali podobne. Agraelus vo svojom príbehu uviedol, že si modrú fajku kúpil kvôli tomu, že sa mu cez Instagram horšie komunikujú spolupráce, keď nie je overený, a to je pritom jeden z najväčších streamerov v strednej Európe. Supaspicybois zas tvrdili, že im klesli dosahy na príspevkoch a mysleli si, že po zakúpení overenia sa to zlepší. Neskôr však uviedli, že sa to nezmenilo ani po overení ich účtu.

Sociálnymi sieťami a niektorými médiami v čase rozšírenia krajín, v ktorých Instagram spustil možnosť zakúpenia overenia, šírila správa, že Meta údajne predala 44 miliónov overení za jeden jediný deň, vďaka čomu na modrých fajkách za 24 hodín Instagram zarobil cez 660 miliónov dolárov.

Instagram sold 44 million blue checks in one day. That’s $660 million capitalizing on people wanting to feel important. — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) April 4, 2023

Po novom dokážeš odhaliť, ktoré účty si platia za „dôležitosť“

Mnohí používatelia Instagramu využívajú fakt, že doteraz nik nevedel odhaliť, či overenie dostali „poctivo“, alebo si ho mesačne platia. To sa však po novom zmenilo. Existuje totiž spôsob, ako skontrolovať, kto si modrú fajku kúpil, a to prostredníctvom nahlásenia akéhokoľvek účtu priamo v Instagrame.

Postup je jednoduchý. Po otvorení hocijakého profilu zaklikneš na tri bodky v ľavom hornom rohu obrazovky a následne vyberieš „Nahlásiť“ a potom „Nahlásiť účet“. Na to sa ti otvorí panel s možnosťami, prečo nahlasuješ účet – zaklikneš „Vydáva sa za niekoho iného“. Následne už len vyberieš možnosť „Za celebritu alebo známu osobnosť“.

Spôsob, ako odhaliť, kto si kúpil overenie na Instagrame. Zdroj: Instagram

Otvorí sa ti políčko, do ktorého napíšeš mená daných účtov (nickname), ktoré sú podľa teba podozrivé. Pokiaľ sa ti v zozname daný účet zobrazí, znamená to, že získal overenie tradičnou cestou od Instagramu. Ak sa však v zozname nenachádza, je potvrdené, že si modrú fajku kúpil. Instagram tak totiž rozlišuje, či ide o skutočnú celebritu.

Na snímke vľavo vidno profily, ktoré sú poctivo overené Instagramom. Na snímke v strede a vpravo môžeš vidieť, že profily, ktoré si modrú fajku kúpili, sa v zozname nedajú nájsť. Zdroj: Instagram

Na tento spôsobom kontroly overenia na svojom Instagrame upozornila aj Priscilla Versluis z markizáckej šou Ruža pre nevestu, ktorá verejne poukázala na to, že jej kolegyňa zo šou Petrana Gala si za svoje overenie platí.

Ak sa ti však tento postup zdá príliš komplikovaný, stačí zakliknúť na účet „podozrivého“ slovenského influencera a po otvorení jeho profilu kliknúť na jeho nickname. Následne sa ti zobrazia informácie o danom účte a pokiaľ v ňom má napísané Verified júl 2023, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou si overenie mesačne platí. Potvrdiť si to následne môžeš zdĺhavejším postupom, ktorý sme uviedli vyššie. Tak šup do pátrania.

Zoznam slovenských influenceriek a influencerov, ktorí si kúpili modrú fajku na Instagrame:

@biankarumanova

@petush.nasklee

@beth.sal

@kikadurisova

@jovinecko

@emmalacova

@milan_bezmapy

@lnzz

@emafajnor

@andreasaky

@operenecholec

@sissque

@pimpinockaa

@petranagala

@zuzanabolotin

@callmehoneyyyy

@terinka_a

@teri.pallova

@oswaldphotoss

@katarzeee

@angellika00

@jancucik

@romii_y

@sophia.pavlik

@drotardennis

@karinnett

@ywetten

@katarinadarasofficial

@adriazia

a mnoho ďalších...