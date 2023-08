Bugatti ukázalo jeden zo svojich najunikátnejších výtvorov. Špeciálny kúsok odkazuje ručnými maľbami na slávnu minulosť

Chiron Super Sport Golden Era vznikol v rámci individualizačného programu, ktorý splní tie najtajnejšie priania zákazníkov.

Bugatti Chiron je už dávno beznádejne vypredaný, v rámci jednotlivých rezervovaných výrobných slotov však stále vznikajú pozoruhodné kúsky. Dôkazom toho je aj najnovší exemplár, ktorým sa automobilka pochválila. Vznikol v rámci individualizačného programu Bugatti Sur Mesure, ktorý splní tie najtajnejšie priania zákazníkov. Ide o vyhotovenie Super Sport, ktorý nesie dodatok Golden Era, čím odkazuje na slávnu minulosť značky Bugatti. Karoséria, bola totiž lakovaná v unikátnej kombinácii čierneho laku Nocturne, ktorý sa smerom vzad prelína do zlatého odtieňa Dore.

Tým sa to však zďaleka nekončí, pretože samotné lakovanie poslúžilo ako akési plátno, na ktoré boli ručne nanesené náčty tých najslávnejších modelov automobilky v rámci jej zlatej éry. Vzhľadom k tomu, že len samotná maľba špeciálnymi perami na bokoch karosérie trvala dokopy vyše 400 hodín, výroba tohto Bugatti trvala až dva roky. Má ísť totiž o jeden z najnáročnejších a najkomplexnejších projektov, s akými sa v rámci individualizačného programu Bugatti Sur Mesure doposiaľ stretli.

Po stranách karosérie tak evidujeme až 45 náčrtov ikonických vozidiel – na vodičovej strane je 19 malieb, ktoré dokumentujú históriu značky od roku 1987, zatiaľ čo na spolujazdcovej strane je ďalších 26 náčrtov, ktoré sa pozerajú ešte do väčšej minulosti. Na karosérii tak môžeme nájsť nákresy modelov ako napríklad EB 110, Veyron, Chiron či Type 41 Royale alebo Type 57 SC Atlantic. Historické kúsky si však svoje miesto našli aj v interiéri, konkrétne v rámci čalúnenia dverí. To, že ide o unikátny kúsok, ktorý vznikol v jedinom exemplári potvrdzuje ručný nápis One of One, nechýbajú však ani nápisy Golden Era.

Základným stavebným kameňom pre túto špecialitku je verzia Super Sport. Slávny 8-litrový agregát W16 so štvoricou turbodúchadiel tak disponuje výkonom až 1 176 kW/1 600 koní, krútiaci moment má rovnako 1 600 Nm. Aj napriek tomu, že Chiron váži vyše 2 tony, nižšia hmotnosť o 23 kilogramov v prípade tejto verzie určite prinesie ešte lepšie parametre – zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne za 2,4 sekundy, 200 km/h dá za 5,8 sekundy a 300 km/h za 12,1 sekundy, pričom magickú hranicu 400 km/h prekoná za približne 30 sekúnd.

Chiron Super Sport má pritom špecificky natiahnutú zadnú časť, ktorá je o približne 25 centimetrov dlhšia než pri štandardnom modeli. Jej podstatou je, samozrejme, lepšia aerodynamika i rozloženie hmotnosti, ktoré majú pozitívne vplývať na jazdné vlastnosti v tých najvyšších rýchlostiach – Chiron Super Sport totiž dokáže uháňať maximálnou rýchlosťou až 440 km/h. Meno zákazníka ani cenu tohto kúska nepoznáme, pripomeňme však, že "základný" Chiron Super Sport začínal svojho času na cenovke od 3,2 milióna € bez dane.