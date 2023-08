Odpad slovenských firiem obvykle končí na skládkach. Tento reťazec vytriedi 94 % vlastného odpadu, je to v krajine unikát

Okrem iného má za cieľ znížiť ho až úplne k nule.

Vedel si, že podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bežná domácnosť vytriedi približne 50 percent odpadu a pri firmách je to lepšie len o 10 percent? Zvyšok odpadu potom končí na skládkach alebo v spaľovni, čo nie je pre našu planétu príjemnou záležitosťou. Jeden maloobchod sa však rozhodol ísť príkladom a skoro všetok u seba vyprodukovaný odpad si recykluje sám.

Reč je o reťazci Kaufland, ktorý je momentálne na ceste za nulovým odpadom. Jeho snahu a úsilie „spečatil“ strieborný certifikát od renomovanej nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD. Obchod sa tak stal prvou a zatiaľ jedinou maloobchodnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá túto úroveň dosiahla a bola oficiálne potvrdená externým auditom. Ako sa to Kauflandu podarilo?

Cesta k Zero Waste

„Prečo Zero Waste? Od roku 2000 si uvedomujeme našu veľkosť a náš vplyv na spoločnosť ako takú. Naše heslo je byť dobrým susedom. My sme sa ako jedna z prvých krajín prihlásili k projektu Zero Waste a jeho zásadám,“ hovorí Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management, Kaufland Slovenská republika, v. o. s.

Na to, aby spoločnosť získala a udržala si certifikát Zero Waste, musí dodržiavať tieto 4 zásady:

Refuse (zamedziť odpad)

Recycle (recyklovať odpad)

Reduce (znížiť odpad)

Reuse (opätovne použiť odpad)

V roku 2021 Kaufland vypracoval odpadový audit. Niekoľko dní netriedili odpad, aby mohli urobiť jeho podrobnú analýzu. Ďalším krokom bola motivácia zamestnancov. Najväčšou výzvou bolo zmeniť ich každodenné myslenie, konanie a vysvetliť im úžitok celého projektu.

„Ak sme chceli úspešne zabojovať s naším komunálnym odpadom, vedeli sme, že 60 percent úspechu stojí na ľuďoch, a to na aktívnom zapojení našich zamestnancov. Zvyšných 40 percent si vyžadovalo zavedenie nových procesov a inovácií,“ zdôrazňuje Gabriel Čuka.

„Naši zamestnanci strávili vyše 5 500 hodín vzdelávaním sa o efektívnej recyklácii. A podarilo sa. Certifikáciu by sme nezískali bez našich zamestnancov, preto by sme sa im radi aj touto cestou poďakovali,“ uviedol Ivan Bosák, vedúci projektu Zero Waste, Kaufland Slovenská republika, v. o. s.

Na základe výsledkov vnútorného odpadového auditu dokázal reťazec nájsť viaceré efektívne a inovatívne riešenia. Zaviedlo sa do praxe niekoľko opatrení a nové postupy, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku komunálneho odpadu. A zároveň Kaufland potreboval nájsť spôsoby, ako recyklovať už vytriedený odpad. Všetky tieto kroky si vyžiadali investíciu 600 000 eur.

Druhý život pre odpad

Vytriedený odpad sa odovzdáva recyklačným partnerom, ktorí mu „vdýchnu“ nový život. Papier aj kartón končia v papierňach, kde sa z nich vyrábajú rôzne recyklované výrobky. Bioodpad sa zase využíva na výrobu bioplynu a hnojiva. Sklo a kov sa recyklujú. Drevo v podobe europaliet, ktoré sa predtým energeticky zhodnocovali, sa využíva na výrobu podlahových krytín. A čo plastové fólie a obaly, ktoré chránia mäsové a mliečne výrobky pred pokazením?

„Každá predajňa má obslužné pulty, na ktorých predávame čerstvé mäso, syry, mliečne a mäsové výrobky. Fólie, ktoré sa používajú ako obalový materiál na tieto potraviny, po odbalení obsahujú zvyšky potravín. Preto ich nebolo možné doteraz recyklovať a tvorili takmer 20 % nášho vyprodukovaného komunálneho odpadu. Vďaka spolupráci so slovenským start-upom dnes dokážeme až 96 % týchto fólií vyčistiť a recyklovať,“ opisuje špeciálne projekty spoločnosti Daniel Korec, riaditeľ oblasti Supply Chain Management a logistiky.

Prispej k nulovému odpadu aj ty!

Pre dobro životného prostredia môžeš pomôcť aj ty. Či už je to udržateľnejším nakupovaním, menšou spotrebou plastu, alebo recyklovaním, Kaufland ti v tomto vie pomôcť. Do všetkých 77 predajní môžeš priniesť svoj odpad, ktorý zahŕňa:

použitý kuchynský olej

papier a lepenku

malé elektrospotrebiče

baterky

zálohované aj nezálohované fľaše (plastové a sklenené)

plastové a sklenené obaly

Toto je len začiatok

PaeDr. Martin Vanko z TÜV SÜD zaobalil projekt do známeho citátu: „Malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Čiže malý prvý krok pre Kaufland, veľký pre slovenskú spoločnosť.“

Dosiahnutím priemernej 94-percentnej miery vytriedenia odpadu sa to rozhodne nekončí. Kaufland plánuje tohtoročný výsledok obhájiť opäť, keďže platnosť certifikátu je na 12 mesiacov. „Sme na ceste k nulovému odpadu, hoci úplná nula sa, samozrejme, dosiahnuť nedá. Je to nikdy sa nekončiaci proces, v rámci ktorého neustále hľadáme možnosti, ako sa v oblasti nakladania s odpadmi môžeme zlepšovať. Radi by sme boli inšpiráciou nielen pre ďalšie firmy na Slovensku, ale aj pre našich zákazníkov,“ dodáva Gabriel Čuka.