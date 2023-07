Všimol si si túto mini chybičku vo filme Oppenheimer?

Najnovší film Christophera Nolana obsahuje chybu, ktorá ti zrejme ušla. Oppenheimer, ktorý sleduje život Juliusa Roberta Oppenheimera, „otca atómovej bomby“, ktorého podozrievali zo špionáže pre Sovietsky zväz. Renomovaného fyzika v očakávanej historickej dráme stvárňuje Cillian Murphy, ktorý sa kvôli role naučil 30-tisíc holandských slov. Je to trojhodinový film, na ktorom vidno značný kus roboty.

A predsa im niečo ušlo, napriek tomu, že ide o historickú drámu. Upozornil na to pozorný fanúšik na Twitteri.

V jednom zábere stojí 47-ročný írsky herec uprostred davu, ktorý mu tlieska a fandí, zatiaľ čo mávajú americkými vlajkami. Príbeh sa odohráva na začiatku 40. rokov 20. storočia, no na vlajkách boli biele hviezdy, ktoré reprezentovali 50 štátov – napriek tomu, že krajina ich mala v roku 1945, keď sa scéna odohrala, len 48.

Havaj a Aljaška, posledné dva subjekty, ktoré boli pripojené k Spojeným štátom, boli pridané až v roku 1959.

It was good and all, but I’ll be that guy and complain they used 50-star flags in a scene set in 1945. pic.twitter.com/nvcwpGFkzh