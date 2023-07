VIDEO: Legendárny horor Exorcista dostáva pokračovanie po 50 rokoch. Démoni znovu ovládnu mladé dievčatá, ktorým vypadajú vlasy

Sleduj prvý trailer pre horor The Exorcist: Believer. Snímku režíroval autor nových Halloweenov.

Vyháňač diabla: Znamenie viery alebo Exorcist: The Believer dorazí do kín 12. októbra 2023, presne 50 rokov po premiére pôvodného Exorcistu. Legendárny horor Exorcista dostal viacero pokračovaní a remakov, no nikdy sa už nezopakoval úspech pôvodnej snímky. Napodobniť sa ho pokúsi režisér David Gordon Green, ktorý nakrútil posledné tri časti hororu Halloween.

V novej časti si zahrá Leslie Odom Jr. (One Night in Miami, Hamilton), ale aj oscarová herečka Ellen Burstyn. Tá v prvom filme pred 50 rokmi stvárnila Chris Macneil, ktorej dcéru posadol rovnaký démon, aký bude vyčíňať aj v tomto filme.

Tentoraz posadne rovno dve kamarátky, ktoré sa na tri dni zatúlali v lesoch a vyšli z nich úplne zmenené. Začali im vypadávať vlasy a po niekoľkých hrôzostrašných incidentoch si rodičia dievčat uvedomia, že potrebujú exorcistov.