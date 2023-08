Najmladší sériový vrah mal iba 8 rokov. Umlátil aj svoju malú sestru, od vyšetrovateľa si pýtal sušienky

Rodičia nezastavili syna ani po tom, ako zavraždil ich 8-mesačnú dcéru.

Sľúbil, že sa prizná k vraždám, ale od policajta požadoval, aby mu najprv doniesol sušienky. Indický chlapec Amarjeet Sada mal iba sedem rokov, keď prvýkrát vlastnoručne uškrtil a kameňom ubil na smrť malé bábätko – svoju sesternicu. Rodičia sa vraha rozhodli kryť aj potom, keď zabil ich vlastnú dcéru. Tretiu a poslednú vraždu však už zakryť nedokázali.

Zdroj: Youtube/Twisted Minds, NDTV

K vraždám sa priznával s úsmevom

Indka Chunchun Devi, matka 6-mesačného dievčatka menom Kushboo, dala svoje dieťa spať a išla sa venovať domácim prácam. Keď sa neskôr vrátila, zistila, že je jej dcérka preč. Pátranie po dievčatku sa skončilo už o niekoľko hodín. Polícia našla 30. mája 2007 telo nebohej na neďalekom poli. Jeden zo svedkov si spomenul, že dievčatko videl v rukách miestneho 8-ročného chlapca menom Amarjeet Sada.

Mladý Ind sa takmer ihned rozhodol priznať k tomu, že Kushboo zavraždil. Predtým si však údajne od policajta, ktorý ho vypočúval, vypýtal sušienky. „Dajte mi balíček sušienok a ja vám to poviem,“ požadoval vraj podľa The Crime Wire.

Po únose polročného dieťaťa ho uškrtil a umlátil kameňom. „Spala v škole. Vzal som ju trochu ďalej, zabil ju kameňom a pochoval,“ cituje jeho slová The Guardian.

Ak by Sada nezavraždil 6-mesačnú Kusbhoo, je možné, že by mu prvé dve vraždy, ktoré nazýval „hrou“, jednoducho prešli. K nim sa 8-ročný, najmladší sériový vrah priznal s úsmevom na tvári. Sada sa následne podľa Times of India usmial zakaždým, keď sa ho vyšetrovateľ spýtal, prečo svoje obete vraždil takým brutálnym spôsobom.

Psychológ Shamshad Hussain označil chlapca za sadistu, ktorého tešilo, keď mohol druhým osobám spôsobovať zranenia. Podľa iných odborných názorov si však neuvedomoval, čo koná, pretože nevedel rozoznať dobré od zlého.

Chlapcovi diagnostikovali poruchy správania, ktoré môžu viesť k násilným trestným činnom. Deťom s touto diagnózou sa venuje aj český etopéd a expert na sériových vrahov Andrej Drbohlav. Podľa jeho skúseností môžu byť takíto pacienti pri terapii výrazne agresívni.

„Moji klienti sú impulzívnejší a prchkejší. Stretávam sa preto s rôznou formou verbálnej agresivity, vydierania a pomerne veľkou šancou na fyzické napadnutie. Treba však povedať, že nie všetci títo jedinci sú agresívni z dôvodu, že sú vnútorne zlí. Mnohí používajú agresivitu ako neobratný spôsob toho, ako vyjadriť svoju neistotu a nedôveru v okolie, citové nenaplnenie zo strany blízkych, alebo tým zakrývajú nejakú traumu,“ povedal nám v rozhovore.

Zdroj: Youtube/Twisted Minds, NDTV

Sesternicu začal fackať, keď sa rozplakala, zabil ju

Amarjeet Sada sa narodil v roku 1998 v indickom štáte Bihar v meste Begusarai (iné zdroje uvádzajú Mushahar alebo Musahri). Chlapec vyrastal v chudobnej rodine, ktorú viedol otec pracujúci ako robotník. Podľa The Sun bol Amarjeet Sada ako dieťa samotárom, nemal žiadnych priateľov a najradšej sa bezcieľne túlal po okolí a liezol na stromy.

Prvýkrát vraždil už v roku 2006 ako 7-ročný a jeho obeťou sa stala 9-mesačná sesternica, ktorú mal za úlohu strážiť. Keď jeho matka odišla do potravín, Sada svoju o rok mladšiu sesternicu najprv štípal a fackoval. Keď sa dievčatko rozplakalo, začal ju škrtiť a podľa The Crime Wire sa vtedy údajne rozosmial. Telo dieťatka po uškrtení odniesol do lesa a hlavu jej rozbil údermi tehlou.

Podľa niektorých zdrojov mala sesternica v čase smrti šesť rokov. Logicky však môžeme usúdiť, že by mal 7-ročný chlapec s prenosom tela 6-ročného dievčaťa problém. Zrejme tak ide o zlú informáciu, ktorých o prípade koluje hneď niekoľko. Vzhľadom na vek páchateľa a slabé mediálne pokrytie sú totiž niektoré údaje o prípade nepresné.

V súčasnosti je už zrejme na slobode

Keď sa 8-ročný vrah rodičom priznal, čo spravil, celú vec zatajili. Jediným trestom pre chlapca bola bitka od otca. Pre trúchliacu tetu, ktorá prišla o dcéru, si vymysleli príbeh. Tvrdili jej, že išlo o nehodu. Nie je však zrejmé, či im uverila.

V skutočnosti však nešlo o žiadnu nehodu, o čom svedčí aj to, že Amarjeet Sada s vraždením neprestal. V tom istom roku zabil aj vlastnú sestru, ktorá mala iba osem mesiacov. Rodičia sa ho však z nepochopiteľných dôvodov rozhodli kryť aj v tomto prípade.

Vrahov strýko tvrdil, že niektorí z jeho blízkych o vraždách vedeli, no rozhodli sa ich ignorovať, pretože išlo o „rodinné záležitosti“. Vraždu Sadovej sesternice a sestry tak nikto nenahlásil. Všetko sa zmenilo až po vražde 6-mesačnej Kushboo, ktorej matka zalarmovala políciu.

Všetky tri vraždy detí mali rovnaký modus operandi (spôsob spáchania trestného činu – pozn. red.). Malé dievčatká 8-ročný sériový pripravil o prívod kyslíka do ich tela vlastnými rukami a následne ich ubil tupým predmetom. Obyvatelia z okolia mu po zverejnení prípadu začali hovoriť „mini sériový vrah“.

Vzhľadom na nízky vek indické úrady Amarjeeta Sadu poslali miesto väzenia do psychiatrickej liečebne a následne do detského domova v meste Munger. V ňom strávil takmer polovicu svojho detstva a po dovŕšení 18. roku (iné zdroje uvádzajú 16 rokov) ho prepustili na slobodu.

V ústave mu odborníci podľa The Crime Wire poskytovali odbornú pomoc a lieky. Nie je však známe, ako bola jeho liečba úspešná. Predpokladá sa, že v súčasnosti žije približne 25-ročný mladý vrah so zmenenou identitou.