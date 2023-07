Margot Robbie nie je nadšená, že sa v Barbie nebozkávala s Ryanom Goslingom: Kamošky ma vysmiali, že som premrhala takú šancu

Margot Robbie dúfala, že vo filme pobozká Ryana Goslinga a jeho postavu Kena.

Diváci, ktorí videli komédiu Barbie, sa v snímke dočkali viacerých prekvapení. Jedným z nich je aj to, že postavy Barbie a Kena sa ani raz nepobozkali. Síce to vzhľadom na témy a štýl snímky dáva význam, herečka Margot Robbie z toho nie je nadšená, ako prezradila v rozhovore pre magazín People.

„Uh, nie! Necítim, že by to pre mňa bola výhra. Všetky moje kamošky sa ma pýtali, ako je možné, že som s ním spravila celý film a nepobozkali sme sa. Srandovali, či som v poriadku a ako je to možné, keď som bola producentkou.“

Film Barbie sa okamžite po premiére stal obrovským hitom s najlepším premiérovým víkendom celého roka v rámci USA a Kanady. Snímke sa darí aj celosvetovo, do konca týždňa prekoná kinotržby na úrovni pol miliardy.