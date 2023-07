FOTO: Pozri si vilu s obrovským bazénom na Yucatáne. Nádherná symbióza medzi modernou architektúrou a prírodou

Použité materiály rešpektujú miestne dedičstvo a estetiku Yucatánu. Veľmi dôležitú funkciu spĺňa aj bazén v strede domu.

Vila Casa de Mar je luxusná rodinná rezidencia, ktorá sa nachádza v severnej časti mesta Mérida na Yucatáne. Jej hlavnou myšlienkou je vytvoriť maximálne prepojenie s architektúrou a okolitou prírodou. To umožňujú v dome otvorené priestory, vďaka ktorým dovnútra prúdi prírodný vzduch či prirodzené slnečné svetlo. Vila je navrhnutá tak, aby zapadala do okolitej krajiny a rešpektovala prírodné dedičstvo Yucatánu. Umožnili to hlavne materiály, ktoré sú pre oblasť typické.



Srdcom celého projektu je bazén, umiestnený v strede domu. Pre majiteľov však nespĺňa len estetickú funkciu. „Bazén má dôležitú funkciu. Má výnimočnú schopnosť vytvárať chladný vánok prostredníctvom odparovania vody, čo zabezpečuje prirodzený klimatizačný efekt v celom okolí. Vďaka tomu je možné udržiavať príjemnú teplotu v interiéri. Ďalšou výhodou je to, že sa minimalizuje potreba nadmerného využívania tradičných klimatizačných systémov, čo je veľmi úsporné,“ hovorí pre Refresher Kelly z ateliéru Binomio Taller.

Zdroj: Binomio Taller

Dostatok miesta pre hostí aj rodinu

Architektonicky je vila rozdelená na dve odlišné časti, a to sociálnu a súkromnú rodinnú časť. Každá zóna má svoj vlastný samostatný prístup, ktorý zabezpečuje súkromie a pohodlie obyvateľov. Sociálna časť je navrhnutá tak, aby poskytovala útulné prostredie pre návštevníkov. Hneď ako hostia vstúpia na pozemok, privítajú ich vysoké stromy, ktoré ozvláštňujú celý pozemok. Súkromná rodinná oblasť je zase navrhnutá tak, aby ponúkla intímne miesto na oddych a rodinné aktivity.

Čo sa týka povrchových úprav domu, ateliér uprednostnil materiály charakteristické pre región Yucatán, ako je kameň, drevo či iné prírodné prvky, ktoré sú v okolí veľmi rozšírené. Tieto materiály nielenže prispievajú k estetike domu, ale sú aj odolné, dlho vydržia, sú jednoduché na údržbu. Cieľom bolo dosiahnuť harmonické zlúčenie s prírodou a miestnou estetikou.

„Cieľom bolo vytvoriť interiér tak, aby ponúkal útočisko od každodenného zhonu a umožňoval obyvateľom načerpať novú energiu v harmónii s prírodou. Dizajn je ladený tak, aby navodil pocit pokoja a zároveň vytvoril útulné a príjemné miesta, kde si každý môže nájsť čas na relaxáciu a oddych,“ dodáva štúdio Binomio Taller.



Pri zariadení interiéru, rovnako ako aj exteriéru, ateliér uprednostnil prirodzené materiály, ako sú drevo a kameň, ktoré prispievajú k autenticite a teplu domova. Veľkú rolu hrá taktiež osvetlenie, ktoré má navodzovať intímnu atmosféru v spojení s prostredím. Čo sa týka farieb, v dome prevláda zelená či naturálne farby, ktoré vytvárajú upokojujúcu a harmonickú energiu. S touto farebnou paletou pracovalo štúdio v celej rezidencii.

Tento architektonický skvost vytvára dokonalú symbiózu medzi modernou architektúrou a okolitou prírodou, čo umožňuje obyvateľom užívať si krásu a pokoj Yucatánu vo svojom vlastnom útulnom prostredí.