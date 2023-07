James Cameron urobí z Titanicu trilógiu: internet sa vysmieva obrovitánskej výletnej lodi Icon of the Seas

Monštruózna, tak označujú ľudia na sociálnych sieťach najväčšiu výletnú loď na svete.

Spoločnosť Royal Caribbean International prezentuje loď Icon of the Seas ako evolučný vrchol výletných lodí. Na obrovskom plavidle nájdeš viac ako 40 druhov reštaurácií, bary, kopu atrakcií a zábavy, z ktorých množstvo je zahrnutých v cene. Spustiť sa tam môžeš na šiestich obrovských toboganoch, vykúpať sa v siedmich bazénoch a oddýchnuť si v deviatich vírivkách.

Akokoľvek nadšene to však znie, ľudia na Twitteri majú trošku iný pohľad než PR správy. „Vždy, keď vidím fotku Icon of the Seas, ma naplní intenzívny strach,“ reaguje na výletnú loď jedna používateľka Twitteru. Podľa ďalšieho loď, ktorá je päťkrát väčšia ako Titanic, vyzerá ako peklo na mori. „Pri pohľade na fotky mám úzkosť.“ Prirovnaní k peklu a sociálnej sieti nie je málo.

Sartre said "Hell is other people"

He obviously hadn't been on a cruise with The Icon of The Seas pic.twitter.com/zSh7MRewti — Andrew Munro (@AndrewPMunro) July 10, 2023

"Icon Of The Seas" is a modern incarnation of Dante's vison of Hell.@Raymodraco pic.twitter.com/EhiTDXQNZp — Kurt Lass (@KurtLass1) July 10, 2023

Podľa mnohých ľudí je loď monštruózna a príliš veľká, obávajú sa napríklad odpadu z 75-tisícok jedál, ktoré tam budú ponúkať denne, či toho, ako sa v prípade osudu ako mal Titanic ľudia zachránia.

"Icon Of The Seas? More like Icon Of The Seas-ya-later, amiright?" https://t.co/IZ38yQ8Qle pic.twitter.com/FYN90LGtYJ — Mere, supporter of girl gangs, orcas & more (@MereMacDonald) July 11, 2023

Ďalší ľudia však neodolali čiernemu humoru a rýchlo ponúkli internetu svoj pohľad na „ikonu morí“. „Nová podmorská výletná loď vezme 10-tisíc pasažierov k Titanicu v roku 2024.“

A new submersible cruise ship will take 10,000 passengers to the wreckage of the Titanic in 2024 pic.twitter.com/d1sVt9Sfc4 — John W. Rich (Wealthy) (@Cokedupoptions) July 10, 2023

Alebo „James Cameron premení Titanic po tomto roku na trilógiu,“ so zrejmým odkazom na tragický osud miliardárskej ponorky.

james cameron is about to turn the titanic movie into a trilogy after this year https://t.co/GKC5KF2cXt — jess⁷ (@butjesswhy) July 10, 2023

Niektorým pripomína Icon of the Seas vnútro Sila, ktoré sme tento rok mohli vychutnávať v seriálovej podobe...

That "Icon of the Seas" mega cruise ship looks like the Candy Crush version of the dystopian underground world in "Silo." pic.twitter.com/fgiI1f0vmX — Richard Roeper (@RichardERoeper) July 10, 2023

... iným zas maľby Hieronyma Boscha.

Icon of the Seas looks more like a Hieronymus Bosch painting than a cruise ship. https://t.co/wkmiMncU41 pic.twitter.com/BONzLaoHJk — Tay 𓅓 (@GrizzlyPhantoms) July 10, 2023

