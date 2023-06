Viac ako 40 reštaurácií, šesť toboganov aj Central Park. Takto vyzerá nová najväčšia výletná loď na svete (+ galéria)

Najväčšia loď na svete svojich prvých pasažierov zrejme odvezie už budúci rok.

Predstav si, že ideš na dovolenku, kde máš všetko, na čo pomyslíš. Nastúpiš do výťahu, zvezieš sa a vystúpiš v akvaparku. Potom sa zvezieš znova a ocitneš sa v priestore plnom reštaurácií. Potom znova a zrazu si v parku. Znie to možno neskutočne, no nová najväčšia loď na svete ti skutočne ponúka všetko spomenuté. O tom, ako vyzerá, píše CNN.

Nazýva sa Icon of the Seas a nedávno ju dokončili vo fínskej lodenici. Má za sebou prvú plavbu na otvorenom mori, počas ktorej podstúpila námorné skúšky pred jej pravdepodobným dodaním. To by malo byť už v októbri tohto roka, pričom prvá plavba s pasažiermi je naplánovaná na január 2024. Najväčšia loď na palube privíta 5 610 cestujúcich a 2 350 členov posádky.

Spoločnosť Royal Caribbean International prezentuje loď Icon of the Seas ako evolučný vrchol výletných lodí. Loď využíva najnovšie technológie a výrobcovia stavali na 50-ročných poznatkoch z histórie spoločnosti. „Uvádzame ju ako dokonalú rodinnú dovolenku. Keď sa obzriete späť, na všetku tú energiu a čas, ktoré boli vynaložené na vytvorenie tejto lode, je to ohromujúce,“ povedal Michael Bayley, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Royal Caribbean International.

Na obrovskom plavidle nájdeš viac ako 40 druhov reštaurácií, bary, kopu atrakcií a zábavy, z ktorých množstvo je zahrnutých v cene. Najhlavnejším je však najväčší vodný park na svete na mori s názvom Category 6. Spustiť sa tam môžeš na šiestich obrovských toboganoch, vykúpať sa v siedmich bazénoch a oddýchnuť si v deviatich vírivkách.

Čo sa týka lode a jej parametrov, rekordná je aj jej dĺžka 265 metrov. Nachádza sa na nej 20 poschodí rozdelených na osem častí a jej predpokladaná hmotnosť je 250 800 ton. Cestujúci majú k dispozícii až 28 typov ubytovaní, pričom si na svoje prídu rodiny s deťmi, ale aj tí, ktorí si chcú vychutnať krásny výhľad na more.

Cena za sedemdňový pobyt a plavbu na takejto lodi ťa môže vyjsť od 1 700 do 1 900 dolárov (1 500 – 1 700 eur) a nadchádzajúce plavby nájdeš na hlavnej stránke spoločnosti.

Pozri sa, ako najväčšia loď na svete vyzerá