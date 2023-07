PREHĽAD: Všetko, čo potrebuješ vedieť, ak ideš na Sziget. Pozri si možnosti dopravy, ubytovania a nabitý program

Vidíme sa na Szigete?

Festivalová sezóna je v plnom prúde, a preto sme si pre teba pripravili užitočného sprievodcu festivalom Sziget. Ostrov Óbuda v Budapešti sa počas 10. až 15. augusta premení na Ostrov slobody Sziget. Aby sme ti ušetrili googlenie, zozbierali sme všetky užitočné informácie, ktoré potrebuješ vedieť pred príchodom. Do atmosféry festivalu sa môžeš naladiť už teraz – vypočuj si oficiálny playlist udalosti.

Na čo sa môžeš tešiť

Nudiť sa rozhodne nebudeš. Okrem zvučných mien na hudobnej scéne ťa čakajú cirkusanti, tanečníci, stand-up, workshopy, prednášky, street art, divadlo a dokonca aj zábavný park. Na Ostrove slobody ťa čaká 19 pódií a stovka umelcov z celého sveta, ktorí sa postarajú o tvoj hudbou a kultúrou nabitý týždeň.

Najlepšie bude, ak si vopred naštuduješ časový harmonogram a urobíš si aspoň mentálny zoznam vystúpení, aby sa ti nestalo, že niekoho premeškáš. Najväčším pódiom bude Main stage dedicated to Dan. Nájdeš ho v centre festivalu a vystúpia na ňom všetci headlineri, každý deň o 21.15. Môžeš sa tešiť na Florence + The Machine, Imagine Dragons, Davida Guettu, Mumford & Sons, Macklemora alebo Billie Eilish. Line-up všetkých veľkých mien nájdeš v galérii nižšie.

Ako na efektívnu dopravu?

Asi budeš súhlasiť, že byť šoférom na festivale je ako za trest. No niekto to robiť musí a obvykle je to „ten kamoš“ s najväčším autom. Ak sa chceš tejto situácii vyhnúť a si z okolia Bratislavy, môžeš využiť priame spoje z autobusovej stanice Nivy. Jednosmerný lístok ťa vyjde 19 eur. Daj si však pozor, lístok si musíš kúpiť vopred online alebo v pokladnici autobusovej stanice. Tento autobus ťa dovezie priamo pred vstupnú bránu a rovnako aj odvezie späť:

Od štvrtka 10. 8. do utorka 15. 8. smerom z bratislavskej stanice Nivy o 11.00 s predpokladaným príchodom na festival o 14.00 h.

Od piatka 11. 8. do utorka 15. 8. o 3.00 ráno smerom z festivalu s predpokladaným príchodom na stanicu Nivy o 6.00 ráno.

V stredu 16. 8. odchádza spoj z festivalu o 10.30 ráno s predpokladaným príchodom do Bratislavy o 13.30 h.

V prípade, že plánuješ inú formu verejnej dopravy (iné autobusy, vlaky), pozri si spoje smerujúce do centra mesta. Potom prestúp na lokálny vlak HÉV H5 a vystúp na zástavke Filatorigát, kde ťa bude čakať personál, ktorý ťa nasmeruje k bránam festivalu. Konkrétne prestupné spoje z vlakových staníc a letiska nájdeš na tomto odkaze.

Jedlo a platby

Platba forintmi ťa nemusí stresovať a ani nepotrebuješ zamenené eurá. Ak máš karty Visa alebo Mastercard, pri každom nákupe môžeš platiť bezkontaktne. Sziget funguje bezhotovostne, okrem karty môžeš platiť aj s festivalovým náramkom. Obsahujú špeciálny čip, ktorý si môžeš dobíjať ľubovoľnou sumou vo Festipay stánkoch. Tie nájdeš po celom areáli a prijímajú platby kartou alebo aj v hotovosti v eurách. Odporúčame ti stiahnuť si oficiálnu Sziget aplikáciu, v ktorej nájdeš a vybavíš všetko potrebné.

Zdroj: Sziget

V každom kúte festivalu budú dostupné food trucky s ponukou jedál z celého sveta, ale aj maďarskou kuchyňou. Cena jedla a nápojov závisí od konkrétneho food trucku. Pivo ťa vyjde približne 1 300 forintov, čo je asi 3,40 eura. Ak dostaneš chuť na niečo malé alebo plánuješ variť vlastné jedlo, môžeš ísť do predajne Albi priamo v areáli. Za bránami Szigetu nájdeš obchod Auchan.

Možnosti ubytovania

Najlacnejšou možnosťou je základné stanovanie, ktoré máš so 6-dňovou, s 3-dňovou alebo viacerými jednodňovými vstupenkami (ak ich máš na dva alebo viac dní po sebe nasledujúcich) zdarma. Svoj stan si môžeš rozložiť vo všetkých vyznačených zónach okrem nadštandardných kempingov a v blízkosti pódií.

Ak chceš kempovanie s výhodami navyše, môžeš využiť niekoľko ďalších možností. Ceny kempov sa pohybujú od 20 eur do 57 eur za noc. Dlho neváhaj, pretože sa míňajú pomerne rýchlo. Siesta kemping bude postavený v príjemnom tieni v západnej časti ostrova a vedľa pláže. Výhodou Park kempingu je zas blízkosť ku vchodu, takže nemusíš chodiť ďaleko s batožinou. Sziget Ville ti ponúka luxusnejšiu a väčšiu verziu stanu. Ďalšou možnosťou je kemping pre karavany. V tomto prípade ti stačí len zaparkovať, k dispozícií máš extra priestor okolo auta a sprchy.

Podpadopolis v severozápadnej časti ostrova je nadštandardnou alternatívou k bežnému stanu – môžeš si vybrať základný alebo luxusný prístrešok pre 2 až 8 osôb. Tiež môžeš využiť aj iné extra možnosti ubytovania, ako napríklad vopred postavené stany, iglu, drevené chatky, hostely a hotely v okolí.