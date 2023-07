Japonskí vedci vytvorili robotické ruky, ktoré z teba urobia „kyborga“. Niektorí ľudia cítia po ich zložení smútok

Vedca menom Masahiko Inami inšpirovalo tradičné japonské bábkové divadlo, v ktorom si muž požičia ruku mladej ženy a strávi s ňou noc.

Vedecký tím na Tokijskej univerzite vyvinul prístroj, ktorý dokáže z človeka urobiť „tak trochu kyborga“. Ide o robotické ruky, ktoré si môžeš pripnúť priamo na telo. Ovládať ich môžeš buď ty, alebo niekto iný cez diaľkové ovládanie, píše Mashable. Štyri ramená pridajú až 14 kilogramov, no vedci veria, že hmotnosť nebude na úkor funkčnosti ani estetiky.

Zariadenie nesie názov „jizai“, ktorý označuje slobodu človeka robiť si, čo chce. Jeho tvorca a profesor Masahiko Inami povedal, že ho inšpirovalo tradičné japonské bábkové divadlo a poviedka spisovateľa Jasunariho Kawabatu, v ktorom si muž požičia ruku mladej ženy a strávi s ňou noc.

Ruky by mohli mať široké spektrum využitia od umeleckých vystúpení, ako je tanec, až po záchranné akcie. „Neboli vytvorené na to, aby s človekom súperili, ale aby nám pomohli robiť to, čo chceme – podobne ako bicykel. Pomáhajú nám odomknúť kreativitu,“ povedal Inami.

V testoch dobrovoľníci navzájom fyzicky interagovali vo vopred vymyslených sociálnych scenároch. Účastníkov napríklad požiadali, aby si navzájom vymenili ruky alebo aby ovládali ruky iných. Podľa vedcov ruky niekomu časom „prirastú“ k telu. „Niektorí po ich vyzlečení dokonca cítili smútok. V tom sú trochu iné ako ostatné nástroje.“

„V budúcnosti budeme mať možno krídla, ktoré nám budú vyrastať z chrbtov, alebo drony pripevnené k ľuďom. Možno niekto príde so športom, ktorý si vyžaduje šesť rúk, alebo vymyslí nový typ plávania,“ myslí si japonský výskumník.