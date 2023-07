Toto je budúci súper Karlosa Vémolu. Šampión Kincl sa tomu vysmial, vraj to pre „Terminátora“ bude ďalšie boxovacie vrece

Bojová organizácia Oktagon MMA odhalila meno budúceho súpera Karlosa Vémolu, ktorý sa postaví znovu do klietky už na konci júla.

Karlos Vémola (34 : 7) sa na turnaji Oktagon 45 na pražskej Štvanici stretne s argentínskym zápasníkom Lucasom „La Cobra“ Alsinom (11 : 4). Ten má skúsenosti napríklad aj z americkej organizácie Bellator alebo ruskej RCC, na konte má sedem knokautov a šesť ukončení hneď v prvom kole. Z pohľadu kurzov je však Vémola v boji s Alsinom jednoznačným favoritom.





Pre Vémolu to bude návrat do klietky po relatívne krátkom čase. V máji totiž prehral po piatich kolách so svojím rivalom a šampiónom strednej váhy Patrikom Kinclom. Ten k príspevku s oznámením budúceho Vémolovho súpera pridal troch vysmiatych smajlíkov. Pre Prima CNN News potom doplnil, že podľa neho ide pre Vémolu len o ďalšie „boxovacie vrece“.



„Nekomentoval by som to, bránim sa takým veciam. Ale v momente, keď sa Karol vyjadroval, že pôjde o jeho najťažšieho súpera v kariére, a potom príde s niekým takým, tak mi to príde ako oblbovanie fanúšikov a zbytočné klamstvá,“ povedal Kincl.

Zápas Vémolu s Alsinom bude v dohodnutej váhe do 91 kilogramov. Po boji s Kinclom Vémola oznámil, že do strednej váhy (84 kg) už nikdy chudnúť nebude. Aktuálne je Vémola držiteľom opasku v poloťažkej váhe (93 kg), ktorý vyhral pred rokom práve na Štvanici. Titul by mal obhajovať proti dočasnému šampiónovi Pavlovi Langerovi, zatiaľ však nie je známe, kedy to bude.

Organizácia Oktagon MMA pred nedávnom oznámila, že tento rok to bude naposledy, čo usporiada turnaj na Štvanici, kam sa každý rok v lete vracala. Pri tej príležitosti sa preto uskutočnia dva turnaje – prvý v piatok 28. a druhý v sobotu 29. júla. Vémolov zápas bude na tom sobotňajšom.