FOTO: Takto budú podľa AI vyzerať bojoví roboti jednotlivých krajín. Španielsku vymyslela obrovského býka, taliansky vyrába pizzu

Napätie vo svete bude podľa umelej inteligencie stúpať.

Toto je rok 2137 podľa umelej inteligencie. „Napätie vo svete stúpa a krajiny sa rozhodli postaviť robotov na obranu svojej vlasti,“ tvrdí príspevok používateľa Marehori, ktorý aktuálne trenduje na Reddite.

Zobrazuje 40 obrázkov generovaných umelou inteligenciou, na ktorej sa nachádzajú obranní roboti jednotlivých krajín. Španielom vytvorila veľkého červeného robotického býka, Talianom robota, ktorý vyrába pizzu, a Holanďanom robota s veľkým veterným mlynom. Nevynechala ani okolité krajiny ako Česko, Poľsko či Ukrajinu.

O vizualizácie sa postaral AI nástroj Midjourney, ktorý slúži ako generátor obrázkov. Vychádzal z textového zadania a opisov jednotlivých krajín, ktoré vygeneroval ďalší nástroj AI ChatGPT. Výsledok si môžeš pozrieť v našej galérii nižšie.

Ak ťa zaujíma, ako AI vidí svet, pozri si aj to, ako podľa umelej inteligencie vyzerajú najkrajší muži z 20 krajín, alebo maskoti krajín. Umelá inteligencia sa tiež pozrela na to, ako by vyzerali slovenskí influenceri, ak by zarábali podľa predstáv hejterov.